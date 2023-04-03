Неутешительный олимпийский результат для России

ой28 марта Международный олимпийский комитет представил предложение разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, если они открыто не поддержат российское вторжение в Украину. Учитывая серьезные возражения против его предложения в прошлом, комитет предложил создать комитет по проверке, который определял бы право на участие и исключал тех, кто связан с военными.

Украина выступает против участия России в Играх под любым предлогом и имеет поддержку более 30 стран. В нем говорится, что Россия является страной-агрессором, которая совершила военные преступления, вторгшись в Украину, убив спортсменов и разрушив спортивные сооружения. Олимпийские игры были созданы для укрепления мира и дружбы.

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Но помимо вопроса поддержки войны, многие российские спортсмены охотно поддерживают путинизм и его великорусский шовинизм. Подобно тому, как Гитлер когда-то использовал Олимпийские игры для продвижения своего режима, Путин использует спортсменов-олимпийцев для продвижения своей идеологии «русского мира» и расширения, необходимого для достижения его целей.

Канадский историк Ян Гарнер описал это в своей недавней презентации. Берлинская конференцияНа основе его новой книги, Поколение Z: в сердце российской фашистской молодежи. В данном случае «Z» означает не миллениалы, а российские танки, вторгшиеся в Украину. Он говорит, что значительная часть российской молодежи полностью разделяет путинскую идеологию и поддерживает его режим. Он приводит два примера идеологической обработки молодежи: «Молодая армия общероссийских национал-патриотов» и социальные сети. Молодежная армия — военизированная организация для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Организация, насчитывающая 1,3 миллиона членов, стремится улучшить физическое и духовное здоровье и стать хорошими гражданами и солдатами, готовыми продемонстрировать свою приверженность Путину и инклюзивной России.

Лидеры этого движения — не бюрократы средних лет, возглавлявшие в советское время коммунистические молодежные организации комсомола и пионеров. Это самые известные и талантливые олимпийские спортсмены. У мужчин Никита Нагорный, 25-летний гимнаст, многократный чемпион мира и Европы, входил в состав олимпийской сборной России по спортивной гимнастике, завоевавшей золотые и серебряные медали на Олимпийских играх 2016 и 2020 годов.

Среди женщин есть 22-летняя Вероника Степанова, золотая медалистка зимних Олимпийских игр в Пекине в лыжной гонке. Есть и другие олимпийцы разного уровня. Хотя это молодежный клуб, похвала Путину и его империалистической политике всеобъемлюща. Члены имеют большое влияние в социальных сетях, которые используют развлечения, чтобы внушать массам российскую молодежь языками насилия, такими как ненависть к войне и Западу, большой русский шовинизм и прославление путинского авторитарного режима. После вторжения России в Украину членство в организации увеличилось.

Поэтому допуск российских спортсменов к участию в любых видах парижской Олимпиады повышает их статус и популярность, которые они охотно используют для пропаганды антиолимпийских взглядов. Даже если исключить самых шовинистически настроенных спортсменов, новые российские олимпийские чемпионы 2024 года будут вынуждены присоединиться к путинскому движению, когда они вернутся домой.

Поэтому нынешнее решение Международного олимпийского комитета о включении российских спортсменов под ограничения является предательством олимпийского духа. Полный запрет является подходящей стратегией, чтобы помешать Путину использовать олимпийское движение для поддержки своего режима и своей насильственной империалистической политики.

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Др. Люся Святковски — старший научный сотрудник Canon Institute of World Politics в Вашингтоне. Он стратег, эксперт и автор статей по Восточной Европе, России и американо-восточноевропейским отношениям.