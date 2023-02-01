Нефтеперерабатывающие заводы США ожидают, что российские топливные санкции сохранят высокую рентабельность

31 января (Рейтер) — Ожидается, что запрет Европейского Союза на импорт российского топлива, который вступит в силу на следующей неделе, сохранит высокую рентабельность нефтеперерабатывающих заводов США в этом году, заявили руководители во вторник, поскольку глобальная торговля топливом меняется.

Нефтеперерабатывающие заводы заявили в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал, что введенный 5 февраля запрет на импорт российских топливных продуктов может сохранить высокую норму прибыли в этом году и привести к увеличению запасов дистиллятного топлива и газойля, ключевого российского промежуточного продукта.

Эксон Мобил (XOM.N)Марафон Петролеум (ПДК.Н) и Филипс 66 (ПДК.Н) Во вторник компания сообщила о сильных результатах переработки за 2022 год из-за более высокого спроса на дизельное топливо и авиакеросин и более высоких операционных показателей.

Генеральный директор Exxon Даррен Вудс сказал, что дефицит топлива в этом году будет поддерживать высокую норму прибыли, добавив, что попутный ветер может сохраниться и в 2024 году.

Маржа переработки Marathon в прошлом году выросла на 81,5% по сравнению с прошлым годом до 28,82 доллара за баррель, в то время как маржа переработки конкурирующей компании Philips 66 подскочила на 65% до 19,73 доллара за баррель. Прибыль Valero увеличилась более чем вдвое, до 6,3 млрд долларов, по сравнению с прошлым годом.

«Большинство участников торговли сегодня считают, что санкции на самом деле приведут к сокращению использования российских НПЗ, и вы увидите снижение экспорта ВГО и дизельного топлива из России, когда санкции будут введены», — сказал Гэри Симмонс, коммерческий директор . В Валеро он сказал на прошлой неделе.

Рик Хеслинг, вице-президент Marathon, заявил во вторник, что снижение запасов дизельного топлива с VGO и потенциальное влияние запрета ЕС на российский экспорт повысят маржу нефтепереработки.

Marathon экспортирует до 350 000 баррелей в день в Латинскую Америку, но, по словам Брайана Барти, старшего вице-президента по глобальным экологически чистым продуктам, «растет тяга к Европе». Он добавил, что полное влияние запрета ЕС, вероятно, не будет видно до второго квартала.

Если Россия сократит экспорт топлива, она может установить «минимум цен» на тех рынках, где также конкурируют американские нефтепереработчики, сказал Ричард Харбиссон, старший вице-президент по переработке в Phillips 66.

Российский экспорт в северо-западную Европу увеличился в преддверии запрета, что может повлиять на экспорт в США, заявили нефтепереработчики.

«Мы вступаем в штрафной период с действительно высокими уровнями запасов», — заявили в Marathon Party.

Однако, по его словам, у российского топлива есть характеристики продукта, которые могут затруднить его вывод на рынки, незнакомые с этим топливом.

«[The] «Элемент гарантированных поставок неизвестен», — добавил он.

(Отчетность Лауры Саникола; редактирование Деба Баббингтон

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