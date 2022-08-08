Нефтепродукты: импорт Индией российских нефтепродуктов утроился

Не только сырая нефть, но и более дешевое очищенное топливо из России завоевывает позиции на индийском рынке после начала войны на Украине в феврале. По данным энергетического трекера Vortexa, импорт российских нефтепродуктов за последние месяцы утроился по сравнению со средним показателем за предыдущие три года.

По данным Fortexa, импорт российской нефти в Индию в июле немного замедлился, упав на 5% до 917 000 баррелей в сутки. В июле Китай с объемом 1,06 млн баррелей в сутки оставался крупнейшим импортером российской морской нефти. В июле Европа импортировала менее 1,9 млн баррелей морской нефти из России, что немного меньше, чем в предыдущие три месяца, но на 13% больше дизельного топлива по сравнению с предыдущим месяцем.

На российскую нефть приходилось 19% всего импорта сырой нефти Индией в июле по сравнению с 20% в июне. По словам аналитика Vortexa Серены Хуанг, увеличение российского импорта вытеснило поставки из региона Среднего залива, США и Западной Африки, при этом импорт из этих регионов сократился примерно на 20% в мае и июле в первом квартале 2022 года.



Импорт Индией российских нефтепродуктов в последние месяцы вырос почти до 100 000 баррелей в день, при этом 70% его составляет мазут, за которым следуют биотопливо и вторичное сырье для НПЗ. Импорт в среднем составлял 30 000 баррелей в сутки за последние три года.

Для сравнения, средний китайский импорт российской продукции с течением времени стабилизировался на уровне от 50 до 60 тысяч баррелей в день.

Индия является нетто-экспортером нефтепродуктов. В апреле-июне он экспортировал почти на 60% больше продукции по объему, чем импортировал, а крупнейшими статьями экспорта были дизельное топливо, бензин, авиакеросин и нафта. Сжиженный нефтяной газ, мазут и кокс являются крупнейшими импортными товарами. Мазут составляет пятую часть всего импорта продукции. Его внутреннее потребление выросло на 14% в годовом исчислении в период с апреля по июнь, отчасти из-за того, что отрасли перешли с дорогого природного газа на более дешевое жидкое топливо.

По оценкам Vortexa, средний импорт российской нефти в Индию резко упадет до уровня ниже 400 000 баррелей в сутки в последнюю неделю июля и первую неделю августа, а затем снова вырастет до более чем 1,1 млн баррелей в сутки во вторую неделю августа. Агентство по отслеживанию судов заявило, что конкуренция между Китаем и Индией за российскую нефть, по-видимому, приводит к росту цен.

Экспорт сырой нефти из России морским транспортом в июле сократился из-за сокращения добычи и увеличения объемов нефтепереработки в этой стране.

В июле на индийские государственные НПЗ приходилось 60% российских объемов. Наибольшее количество в 250 тысяч баррелей в сутки было выгружено в порту Сикка, который обслуживает

Нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре. За ним следует порт Мундра (240 000 баррелей в сутки), который соединен трубопроводом с нефтеперерабатывающими заводами Indian Oil Bateinda и Panipat и Mathura компании Indian Oil.

Порт Вадинар, который в основном обслуживает нефтеперерабатывающий завод Наяра, поддерживаемый «Роснефтью», перерабатывает около 230 000 баррелей российской нефти в день, 40% которой предназначено для индийских нефтеперерабатывающих заводов.

