Нефти России не видно, опросы только после реформы экономики: ключ — Газета

Министр финансов Пакистана Муфтах Исмаил заявил во вторник, что Пакистан будет покупать нефть и продукты питания у России по более низким ценам, если они будут предложены, и если они не введут санкции против Исламабада. Однако он уточнил, что пока Москва такого предложения не делала.

В интервью с Си-Эн-ЭнГ-н Бекки Андерсон, г-н Исмаил, заявили, что Москва даже не ответила на письмо предыдущего правительства с просьбой купить более дешевую нефть у России.

Министр финансов также заявил, что действующее правительство пошло бы на досрочные выборы, если бы экономика позволяла ему это сделать, но в нынешних условиях его первоочередной обязанностью является достижение финансовой стабильности страны.

Отвечая на вопрос о возможности закупать нефть и пшеницу в России, г-н Исмаил сказал, что обе стороны говорили об этом, но, поскольку Россия находится под санкциями, и они еще не ответили на запрос, направленный правительством PTI, не было действие. на этом фронте.

Однако, по его словам, Исламабад связался как с Украиной, так и с Россией: «Любая страна, которая захочет продать нам пшеницу, мы будем рады ее купить». Кроме того, Россия не давала нам нефти и сейчас находится под санкциями, поэтому мне очень сложно представить себе покупку российской нефти».

На вопрос о возможности оплаты в рублях, поскольку Москва требует от других стран, г-н Исмаил сказал: «В Пакистане нет рублей. Я не знаю, откуда я возьму рубли. Думаю, я могу обменять их на какие-то другие валют. Но сначала Россия должна согласиться продавать нам нефть. Потому что они этого не сделали».

Си-Эн-Эн Затем она показала запись своего интервью с бывшим премьер-министром Имраном Ханом, в котором он утверждал, что Россия предложила Пакистану 30-процентную скидку на импорт нефти и пшеницы.

Комментируя заявление г-на Хана, министр финансов сказал: «Россия не предлагала 30-процентную скидку на нефть или пшеницу. Это очевидно. Я не знаю, откуда Хан взял свои цифры. вверх, когда он идет вперед».

Отвечая на вопрос о переговорах правительства с Международным валютным фондом, г-н Исмаил сказал: Недавно у нас были переговоры с Международным валютным фондом в Дохе. Мы разговариваем с МВФ, особенно с МВФ, который рассматривает бюджет, который я представлю в начале июня, и после этого, я надеюсь, мы сможем прийти к соглашению с фондом». субсидии на нефть — бензин и, в частности, дизельное топливо — давало прежнее правительство».

Он добавил, что Международный валютный фонд хочет, чтобы Исламабад отменил субсидию на тарифы на электроэнергию, которую предыдущее правительство сделало в нарушение своего соглашения с Фондом.

Затем после этого стоит рассмотреть бюджет, который я представлю. Так что я очень уверен, что мы сможем прийти к соглашению с фондом, но в следующем бюджете будет определенная экономия бюджета, некоторые повышения налогов».

Он заявил, что повышение цен на нефть было для нас «ловушкой».

Имран Хан в последние дни своего правления предпринял некоторые действия, чтобы разорвать все эти соглашения с МВФ, в том числе предоставил такие неприемлемо высокие субсидии. И он знал, что мы этого не выдержим».

«А когда мы пришли к власти, он теперь ходит из города в город, пытаясь сплотить народ своими теориями о заговорах и всем прочем, чтобы оказать на нас большое политическое давление». Он сказал, что новому правительству трудно сразу поднять цены, но на прошлой неделе оно предприняло очень важный шаг.

Когда его спросили об отношениях Пакистана с Китаем, Россией и Саудовской Аравией, он обвинил Имрана Хана в нанесении ущерба отношениям с Китаем. «Он отошел от китайско-пакистанского экономического коридора. Это также расстроило саудовцев и эмиратов. Мы пытаемся улучшить отношения и с ними, и со всеми западными странами, потому что они являются крупнейшими импортерами пакистанских товаров, наряду с с Соединенными Штатами».

Опубликовано в Рассвет, 1 июня 2022 г.