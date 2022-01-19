Нефть выросла до 7-летнего максимума на фоне увеличения перебоев в работе в Турции из-за ограниченных ожиданий предложения

Солнце за краном, перекачивающим сырую нефть, в Пермском бассейне в округе Ловинг, штат Техас, США, 22 ноября 2019 г. REUTERS/Angus Mordant/File Photo

Brent и West Texas Intermediate выросли более чем на доллар в среду

Нарушение трубопровода между Ираком и Турцией усугубляет проблемы с поставками

Некоторые источники в ОПЕК+ говорят о возможной цене барреля нефти в 100 долларов

СИНГАПУР (Рейтер) — Цены на нефть выросли четвертый день до самого высокого уровня за семь лет, поскольку отключение трубопровода из Ирака в Турцию вызвало опасения по поводу и без того ограниченных перспектив предложения на фоне тревожных геополитических проблем в России и Объединенных Арабских Эмиратах. .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,04 доллара, или 1,2 процента, до 88,55 доллара за баррель в 03:51 по Гринвичу, добавив к росту на 1,2 процента на предыдущей сессии. Базовый контракт вырос до 89,05 долларов, самого высокого уровня с 13 октября 2014 года.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,15 доллара, или 1,4 процента, до 86,58 доллара за баррель, продолжив рост на 1,9 процента во вторник. Нефть West Texas Intermediate ранее подскочила до максимума в 87,08 доллара, самого высокого уровня с 9 октября 2014 года.

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Турецкая государственная трубопроводная компания Botas заявила во вторник, что сократила потоки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан после взрыва в системе. Причина взрыва неизвестна. Читать далее

Нефть по трубопроводу транспортируется из Ирака, второго по величине производителя в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в турецкий порт Джейхан для экспорта.

Убыток связан с тем, что аналитики ожидают дефицита предложения нефти в 2022 году, отчасти из-за гораздо лучшего, чем ожидалось, сохранения спроса на фоне высококонтагиозного варианта коронавируса Omicron, при этом некоторые призывают вернуть нефть на 100 долларов. Читать далее

Геополитические проблемы в России, втором по величине производителе нефти в мире, и ОАЭ, третьем по величине производителе нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), усугубляют проблемы с поставками.

ОАЭ поздно вечером во вторник созвали заседание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить атаку, предпринятую йеменским движением хуситов на Абу-Даби в понедельник, и пригрозили новыми атаками. Читать далее

Тем временем российские войска выстраиваются вдоль границы с Украиной, а Белый дом описывает кризис как очень серьезный и заявляет, что Россия может вторгнуться в страну в любое время.

Напряженность повышает вероятность перебоев с поставками в то время, когда ОПЕК, Россия и их союзники, вместе именуемые ОПЕК+, уже изо всех сил пытаются достичь своей согласованной цели по увеличению поставок на 400 000 баррелей в день каждый месяц.

«ОПЕК+ не выполняет своих производственных квот, и если геополитическая напряженность продолжит накаляться, нефть марки Brent может не нуждаться в серьезном повышении, чтобы достичь 100 долларов за баррель», — отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Аналитик Commonwealth Bank по сырьевым товарам Вивек Дар отмечает, что потребление авиакеросина растет с ростом числа международных рейсов, а дорожное движение намного выше, чем за тот же период прошлого года.

«Ограничения поставок со стороны ОПЕК+ и продолжающийся рост мирового спроса на нефть, вероятно, будут поддерживать цены на нефть в ближайшие месяцы», — сказал Дхар.

Представители ОПЕК сообщили агентству Reuters, что ралли нефти может продолжиться в ближайшие несколько месяцев, поскольку спрос восстановится, а ограниченная способность ОПЕК+ увеличить предложение и цены могут превысить отметку в 100 долларов за баррель. Читать далее

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Мировые цены на нефть растут после того, как крупный трубопровод в Турции перекрыл потоки сырой нефти после пожара

Сонали Пол сообщает; Под редакцией Кристиана Шмолингера

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