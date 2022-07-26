Нефть дорожает второй день из-за опасений перебоев с поставками

Нефтяная платформа Brent Delta Topside в британском порту Сетон, 5 мая 2017 г. Цены на нефть выросли в понедельник на ожиданиях того, что сокращение поставок природного газа из России в Европу может способствовать переходу на сырую нефть, несмотря на опасения по поводу слабого спроса на топливо из-за ожидаемого увеличения. В США процентные ставки ограничены прибылью.

Цены на нефть выросли во вторник второй день подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных поставок в Европу после того, как Россия, крупный поставщик нефти и природного газа в регионе, прекратила поставки газа по магистральному трубопроводу.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​сентябре выросли на 1,51 доллара, или 1,4 процента, до 106,66 доллара за баррель к 03:39 по Гринвичу, продолжив рост на 1,9 процента в предыдущий день.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в ​​сентябре выросли на 1,36 доллара, или 1,4%, до 98,04 доллара за баррель после роста на 2,1% в понедельник.

В понедельник Россия усилила давление на газ в Европе, поскольку «Газпром» заявил, что поставки по газопроводу «Северный поток-1» в Германию будут сокращены до 20% пропускной способности.

Прекращение поставок из России не позволит странам достичь своих целей по пополнению запасов природного газа до зимнего периода спроса. Германия, крупнейшая экономика Европы, сталкивается с возможностью нормирования газа в промышленности, чтобы согреть своих граждан в зимние месяцы.

Это может побудить конечных потребителей обменять свой газ на нефтепродукты, особенно на дизельное топливо. Но это также сопряжено с риском, поскольку Россия поставляет в регион больше всего дизельного топлива, и ожидается, что цены вырастут для водителей, которые полагаются на топливо.

«Рост цен на газ, вызванный давлением российского газа, может привести к дополнительному переключению с газа на сырую нефть и поддержать цены на нефть», — сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Поставки нефти и газа в Европу были прерваны из-за множества западных санкций и споров о платежах с Россией после ее вторжения в Украину 24 февраля, которое Москва называет «специальной военной операцией».

Однако снижение спроса из-за недавнего роста цен на сырую нефть и топливо и ожидание повышения процентных ставок в США оказало давление на цены.

«Перетягивание каната между опасениями по поводу слабого спроса из-за замедления экономического роста на фоне повышения процентных ставок в США и опасениями по поводу рисков предложения из-за затянувшегося российско-украинского конфликта, вероятно, продолжится еще некоторое время», — сказал Кикукава. В пределах около 100 долларов за баррель.

Ожидается, что центральный банк США повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов по завершении своего политического совещания в среду. Это увеличение может снизить экономическую активность и тем самым повлиять на рост спроса на топливо.

Аналитики Haitong Futures заявили, что настроения участников рынка колеблются между опасениями по поводу нестабильности предложения и ожиданиями снижения спроса на топливо в условиях понижательного давления на мировую экономику.

Разрыв между европейской и международной эталонной нефтью марки Brent и американской эталонной нефтью WTI увеличился до уровней, невиданных с июня 2019 года, поскольку снижение спроса на бензин в США оказывает давление на американскую нефть, а нехватка предложения поддерживает Brent.