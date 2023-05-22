Нефть дорожает на фоне проблем с поставками, и Большая семерка обязалась ввести российский контроль над ценами

Автор Флоренс Тан

СИНГАПУР (Рейтер) — Цены на нефть выросли в понедельник на фоне ослабления доллара и сокращения поставок из Канады и стран ОПЕК+, поскольку инвесторы ждали, окупится ли обещание Большой семерки снизить цены на российские энергоносители. влияние на экспорт.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов, или 0,2 процента, до 75,72 доллара за баррель к 00:18 по Гринвичу, в то время как нефть West Texas Intermediate с поставкой в ​​июле, более активный контракт, стоила 71,84 доллара за баррель, что на 15 центов, или 0,2 процента.

Контракт West Texas Intermediate на июнь, срок действия которого истекает позже в понедельник, вырос на 5 центов до 71,60 доллара за баррель.

Доллар упал с самого высокого уровня за два месяца по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в июне. Слабый доллар делает номинированные в долларах товары более привлекательными для инвесторов. [MKTS/GLOB]

На прошлой неделе оба контрольных показателя выросли примерно на 2%, что стало первым недельным ростом за последние пять лет после того, как лесные пожары привели к прекращению поставок сырой нефти в провинции Альберта, Канада.

Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan говорят, что добровольное сокращение добычи в странах ОПЕК+ также вступило в силу с мая.

«Последние данные по экспорту показывают, что восемь производителей ОПЕК+ выполняют свои обязательства по сокращению поставок», — отмечает аналитик JP Morgan.

Там добавили, что общий экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из группы к 16 мая сократился на 1,7 млн ​​баррелей в сутки.

JP Morgan сказал: «Мы по-прежнему видим, что Россия сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с февральским уровнем, и ее экспорт, вероятно, будет соответствовать уровню добычи к концу мая».

Тина Тенг, аналитик CMC Markets, считает, что более жесткое введение санкций против России может оказать положительное влияние на цены на нефть.

В субботу страны G7 пообещали на своей ежегодной встрече лидеров активизировать усилия по противодействию уклонению России от шляп, «избегая при этом побочных эффектов и сохраняя глобальные запасы энергии», но не сообщили подробностей.

Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства, сказал, что эти подкрепления, как ожидается, не изменят ситуацию с поставками нефти и нефтепродуктов, добавив, что агентство намерено проанализировать ее в настоящее время.

История продолжается

В своем последнем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство предупредило о надвигающемся дефиците во втором полугодии, поскольку ожидается, что спрос превысит предложение примерно на 2 миллиона баррелей в день.

По словам аналитиков, нефтеперерабатывающий завод Dangote Petroleum, новый объект в Нигерии, призванный положить конец повторяющейся нехватке топлива в стране, будет запущен в понедельник, но нехватка сырой нефти представляет значительный риск для достижения полной производительности, считают аналитики.

Энергосервисная компания Baker Hughes заявила, что количество буровых установок в США сократилось на 11 до 575 за неделю, закончившуюся 19 мая, что стало самым большим недельным снижением с сентября 2021 года. [RIG/U]

Аналитики ING отмечают в заметке: «Замедление буровых работ в США является источником беспокойства для нефтяного рынка, который, как ожидается, столкнется с большим дефицитом во второй половине этого года».

(Отчетность Флоренс Тан; редактирование Химани Саркар)