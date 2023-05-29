Нефть дорожает после того, как лидеры США заключили временную долговую сделку

СИНГАПУР (Рейтер) — Цены на нефть выросли в начале торгов в Азии в понедельник после того, как лидеры США достигли принципиальной договоренности о потолке долга, возможно, чтобы предотвратить дефолт в крупнейшей экономике мира и потребителе нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 39 центов, или 0,5 процента, до 77,34 доллара за баррель к 23:17 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 73,12 доллара за баррель, что на 45 центов, или 0,6 процента.

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в субботу достигли принципиального соглашения о приостановке действия потолка долга в размере 31,4 трлн долларов. В воскресенье оба лидера выразили уверенность, что члены Демократической и Республиканской партий проголосуют в поддержку соглашения.

Однако облегчение для мировых финансовых рынков может быть недолгим, так как ожидается, что после одобрения сделки Министерство финансов США выпустит облигации, которые еще больше сократят ликвидность и сделают финансирование более дорогим для компаний, уже страдающих от высоких процентных ставок.

На прошлой неделе нефть марки Brent и WTI продемонстрировала второй недельный рост более чем на 1% подряд, поскольку переговоры о потолке долга США продвигались вперед, а министр энергетики Саудовской Аравии предупредил продавцов коротких позиций, которые ставят на то, что цены на нефть упадут, чтобы они «остерегались» от боли.

Некоторые инвесторы восприняли предупреждение как знак того, что ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, включая Россию, могут рассмотреть вопрос о дальнейшем сокращении добычи на встрече 4 июня.

Однако на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что не ожидает новых шагов от ОПЕК+, поскольку решение о добровольном сокращении добычи было принято всего месяц назад.

Энергосервисная компания Baker Hughes сообщила в своем еженедельном отчете в пятницу, что энергетические компании США четвертую неделю подряд сокращают количество буровых установок, при этом количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось на пять до 570 до самого низкого уровня с мая 2022 года.

Инвесторы следят за данными Китая по производству и услугам на этой неделе, а также за пятничными данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США на предмет признаков экономического роста и спроса на нефть.

(Отчетность Флоренс Тан) Редактирование Сонали Пол

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