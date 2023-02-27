Нефть падает из-за корпоративных долларовых ограничений и отступления российского трубопровода

Россия прекращает экспорт в Польшу по трубопроводу «Дружба»

Доллар на многонедельном пике, обескураживающем продажам

Опасения по поводу возвращения к ястребиному ФРС

Нефть в США выросла до самого высокого уровня с мая 2021 года

ЛОНДОН (Рейтер) — Цены на нефть упали в понедельник, так как укрепление доллара препятствовало покупкам, хотя потери были ограничены опасениями по поводу предложения после того, как Россия приостановила экспорт в Польшу по крупному трубопроводу.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 51 цент, или 0,6%, до 82,65 доллара за баррель в 13:03 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались по 76,08 доллара, снизившись на 24 цента, или 0,3%.

Оба эталона закрылись более чем на 90 центов в пятницу.

Доллар колебался около семинедельного максимума в понедельник после того, как ряд сильных экономических данных США укрепил мнение о том, что Федеральной резервной системе придется повышать процентные ставки больше и на более длительный период.

Фиксированный доллар делает товары, оцененные в валюте США, более дорогими для держателей других валют.

Опасения по поводу оптимизма ФРС вернулись на первый план после того, как данные в пятницу показали, что индекс цен на личное потребление в США вырос на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,2% в декабре.

«Сырая нефть по-прежнему зависит от настроений на более широких финансовых рынках», — сказала Вандана Хари, основатель отдела анализа нефтяных рынков Vanda Insights. «Если неприятие риска продолжит расти, сырая нефть, вероятно, снова окажется под давлением».

Между тем, польский нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen (PKN.WA) заявил в субботу, что Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», на следующий день после того, как Польша сообщила, что поставила свои первые танки «Леопард» в Украину.

Российский трубопроводный оператор «Транснефть» обвинил остановку в том, что не были оформлены документы на поставки на вторую половину февраля.

Ранее в этом месяце Россия объявила о планах сократить экспорт нефти из своих западных портов на 25% в марте по сравнению с февралем, превысив ранее обсуждавшееся сокращение добычи на 5%.

Однако большинство аналитиков утверждают, что запрет ЕС на импорт российской нефти морским путем и потолок мировых цен мало влияют на общие мировые поставки.

«Добыча нефти в России в последние месяцы превысила ожидания из-за мягких санкций между Европейским союзом и США», — говорится в сообщении Bank of America.

Данные Управления энергетической информации показали, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе до самого высокого уровня с мая 2021 года, что усилило негативное давление.

Дополнительные репортажи Мохи Нараян в Нью-Дели и Сударшан Варадхан в Сингапуре. Монтаж Кирстен Донован и Джейсон Нили

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