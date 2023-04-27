Нефть упала на 4%, так как опасения по поводу рецессии перевешивают сокращение запасов в США

Запасы нефти в США сокращаются из-за роста спроса на бензин – EIA

Вице-премьер России считает, что ОПЕК+ по-прежнему остается эффективным инструментом

Потребительское доверие в США в апреле упало до девятимесячного минимума

Российские НПЗ наращивают производство за счет увеличения экспорта топлива

26 апреля (Рейтер) — Цены на нефть упали почти на 4% в среду, продолжив резкие потери предыдущей сессии, даже после того, как отчет показал, что запасы сырой нефти в США сократились больше, чем ожидалось, поскольку опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира усилились.

Нефть марки Brent закрылась на уровне 77,69 доллара за баррель, потеряв 3,08 доллара, или 3,8 процента. Американская нефть марки West Texas Intermediate закрылась на уровне 74,30 доллара за баррель, снизившись на 2,77 доллара, или на 3,6 процента.

Данные Управления энергетической информации (EIA), показывающие, что запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе на 5,1 млн баррелей до 460,9 млн баррелей, помогли ограничить падение цен, намного превысив ожидания аналитиков относительно падения на 1,5 млн баррелей, согласно опросу Reuters.

Управление энергетической информации сообщило, что запасы бензина и дистиллятов также сократились, упав на 2,4 млн баррелей до 221,1 млн баррелей и примерно на 600 000 баррелей до 111,5 млн баррелей соответственно.

«Комплекс, похоже, больше сосредоточен на рецессии, которая может быть в будущем, а не на некоторых текущих статистических данных EIA, которые в целом оптимистичны», — сказал Джим Риттербуш из консалтинговой фирмы Ritterbusch and Associates.

Ожидание роста активности нефтеперерабатывающих заводов при снижении экспорта сырой нефти будет продолжаться в течение нескольких недель.

«Запуски нефтеперерабатывающих заводов должны возрасти в ближайшие недели, что повысит спрос в бухгалтерской книге, но этому противодействует ожидание снижения экспорта сырой нефти, поскольку ужесточение спредов Brent и WTI влияет на аппетит к покупкам», — Мэтт Смит, эксперт. сказал ведущий нефтяной аналитик.Для Америки в Kpler.

Цены на нефть свели на нет все свои достижения после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники-производители, такие как Россия, вместе известные как ОПЕК+, объявили в начале апреля о дополнительном сокращении добычи до конца года.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в среду, что ОПЕК+ остается эффективным инструментом координации.

Цены на нефть упали более чем на 2% во вторник, поскольку сохраняющиеся экономические опасения и ожидания более высоких процентных ставок, которые могут сдержать рост спроса на топливо, отразили признаки улучшения роста потребления в краткосрочной перспективе.

Потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле из-за роста опасений, что повысило риск рецессии в экономике в этом году. Новые заказы на основные капитальные товары, произведенные в США, также упали в марте больше, чем ожидалось, и поставки упали.

«Эти (данные) добавят правдоподобности заявлениям о том, что экономика США близка к рецессии», — сказал Стивен Бреннок из PVM Oil.

Инвесторы также обеспокоены тем, что потенциальное повышение процентных ставок центральными банками, борющимися с инфляцией, может замедлить экономический рост и повлиять на спрос на энергию в США, Великобритании и Европейском Союзе.

Ожидается, что Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк повысят процентные ставки на своих следующих заседаниях. Федеральная резервная система заседает 2-3 мая.

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(Отчетность Лауры Санникола) Редактирование Lincoln Fest.

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