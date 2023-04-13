Нефтяная сделка между США и Саудовской Аравией рушится, поскольку Россия берет верх

Всего три года назад, когда между нефтяными гигантами ОПЕК+ вспыхнули разногласия, США оказались в роли миротворца. Теперь это похоже на их цель.

Саудовско-российский нефтяной альянс может создать всевозможные проблемы для экономики США — и даже для кампании по переизбранию президента Джо Байдена. Решение ОПЕК+ в этом месяце сократить добычу нефти во второй раз с тех пор, как прошлым летом Байден посетил Саудовскую Аравию в поисках увеличения добычи, может быть только началом.

Объявление от 2 апреля, в результате которого цены на нефть поднялись примерно на 5 долларов за баррель, уже означает, что риск рецессии выше, чем в противном случае, потому что у потребителей, которые тратят больше на энергию, будет меньше денег на другие вещи, а инфляция уменьшится. быть выше. Между тем, президент России Владимир Путин получает больший военный бюджет, чтобы финансировать свое нападение на Украину.