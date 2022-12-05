Нефтяной танкер застрял у берегов Турции после начала российской нефтяной шапки

Пробки для нефтяных танкеров в турецких водах образовались после того, как западные державы ввели «потолок цен» на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков гарантировать, что любые суда, проходящие через ее пролив, полностью застрахованы.

В соответствии с санкциями Европейского Союза, которые вступили в силу в понедельник, танкерам, перевозящим российскую сырую нефть, было отказано в доступе к западному морскому страхованию, если только нефть не продается по ценовым ограничениям G7. 60 долларов за баррель. Ограничение было введено, чтобы сохранить потоки нефти, продолжая при этом сокращать доходы Москвы.

Четыре руководителя нефтяной отрасли заявили, что Турция запросила новое подтверждение страховки в свете ограничения цен. Представитель министерства транспорта Турции не сразу ответил на запрос о комментарии.

Россия обязалась продолжать экспорт своей нефти, даже если она будет отрезана от западных страховых рынков. Россия заявила, что не будет иметь дело ни с одной страной, которая придерживается ограничений.

По данным судовых брокеров, нефтетрейдеров и служб спутникового слежения, около 19 танкеров с сырой нефтью ожидали перехода в турецкие воды в понедельник. Корабли бросили якорь у Босфора и Дарданелл, двух проливов, соединяющих черноморские порты России с международными рынками. По словам судового брокера, попросившего не называть его имени, первый нефтяной танкер прибыл 29 ноября и ждал его шесть дней.

Танкеры, ожидающие в турецких водах и вокруг них, являются первым признаком того, что ограничение цен может нарушить глобальные потоки нефти из российского экспорта.

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По данным Shipbrokers и TankerTrackers.com, которые отслеживают мировые поставки нефти, большая часть нефти на судах у берегов Турции поступает из Казахстана. Казахстанская нефть поступает в российские порты по трубопроводу и не попадает под санкции Запада.

Анкара попросила все танкеры с сырой нефтью, проходящие транзитом через Турецкие проливы, предоставить письма от поставщиков защиты и компенсации, известных как клубы P&I, подтверждающие, что страховое покрытие останется в силе для покрытия таких инцидентов, как разливы нефти и столкновения.

Но Международная группа клубов защиты и возмещения, которая представляет 13 взаимных страховщиков, которые обеспечивают покрытие ответственности около 90 процентов мировых перевозок, заявила в понедельник, что запрос Турции «намного превышает» обычно требуемую публичную информацию.

В заявлении одного из ее членов группа заявила, что поставщики P&I не могут гарантировать покрытие, даже если санкции были нарушены.

Ник Шоу, исполнительный директор группы, сказал Financial Times, что он «продолжает конструктивные переговоры с соответствующими властями, чтобы попытаться разрешить ситуацию».

Представитель министерства финансов США заявил, что США «осведомлены о том, как новая политика турецкого правительства может усложнить движение судов через Турецкие проливы», и «вместе с Великобританией выражали эту обеспокоенность в недавних отношениях с турецкими официальными лицами».

Россия собрала т.н. «Теневой флот» Более 100 танкеров пытаются обойти западные ограничения на экспорт своей нефти, которые могут работать либо без страховки, либо от поставщиков за пределами Запада.

Знакомый с ситуацией участник нефтяной отрасли сообщил, что российские страховые компании направили турецким властям письма-подтверждения, чтобы обеспечить проход через турецкие воды. Этот человек добавил, что были остановлены грузоотправители, у которых была страховка от западных поставщиков услуг.

Турецкие власти также разрешили танкерам перевозить нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, вместо сырой нефти, поскольку санкции ЕС в отношении этих видов топлива не вступят в силу до февраля.

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