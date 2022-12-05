Нефтяные танкеры стоят в очереди у берегов Турции, поскольку цены на российскую нефть начинают снижаться

(Рейтер) — Нефтяные танкеры образовали пробку у побережья Турции в первый день ограничения цен на российскую нефть для Запада, сообщила Financial Times в понедельник, при этом Анкара настаивает на новом подтверждении страховки для всех судов.

Около 19 танкеров с сырой нефтью ожидают пересечения турецких вод в понедельник, говорится в сообщении со ссылкой на судовых брокеров, нефтетрейдеров и службы спутникового слежения.

На этой неделе вступило в силу ограничение цен на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель, введенное странами Большой семерки, Австралией и 27 странами Европейского союза. Это последняя мера Запада, призванная наказать Москву за ее вторжение в Украину.

Соглашение позволяет отгружать российскую нефть в зарубежные страны танкерами из стран «Большой семерки», государств-членов Европейского Союза, страховых компаний и кредитных организаций только в том случае, если партия закупается по потолку или ниже потолка.

В понедельник Россия заявила, что ограничение Западом цен на ее нефть дестабилизирует глобальные энергетические рынки, но не повлияет на ее способность поддерживать то, что она называет «специальной военной операцией» на Украине.

Согласно отчету Financial Times, четыре руководителя нефтяной отрасли заявили, что Турция запросила новые доказательства полного страхового покрытия для любых судов, проходящих через ее пролив в свете мер.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.

Корабли бросили якорь у Босфора и Дарданелл, двух проливов, соединяющих черноморские порты России с международными рынками.

В отчете цитируется судовой брокер, попросивший не называть его имени, который сообщил, что первый танкер прибыл 29 ноября и с тех пор находится в ожидании.

(Отчетность Бхарата Говинда Гаутама в Бангалоре; редактирование Сандры Малер и Яна Харви)