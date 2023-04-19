Нечасто мы становимся свидетелями смерти музеев, когда Россия закрывает правозащитные группы.

В Сахаровском центре есть экспонаты о советских репрессиях и правах человека. (файл)

Москва, Россия:

Музей правозащитного движения постсоветской России закрыл свои двери в Москве на фоне репрессий против свободы с тех пор, как Кремль начал репрессии против Украины.

Сахаровский центр, посвященный нобелевскому лауреату-правозащитнику Андрею Сахарову, был вынужден освободить свои помещения к концу месяца после почти 30 лет работы.

Хотя все большее число правозащитных групп находятся в замешательстве, сторонники говорят, что они надеются, что темные времена пройдут и что Центр Сахарова и другие правозащитные организации в конечном итоге вернутся.

«Я почти уверен, что это ненадолго», — сказал Ян Рачинский, сопредседатель известной правозащитной группы «Мемориал», которую власти закрыли в конце 2021 года.

Рачинский сказал, что у современной России «не было бы будущего» без Сахаровского центра, в котором находится постоянная экспозиция, посвященная советским репрессиям.

Россия закрыла мемориал за несколько месяцев до того, как президент Владимир Путин ввел войска в Украину в феврале 2022 года.

В январе суд также постановил закрыть старейшую в России правозащитную организацию Московский Хельсинкский комитет.

Критики Кремля говорят, что большинство оппозиционеров находятся за решеткой или в изгнании, а верхние правые группы закрыты.

Рачински говорил с AFP, когда центр провел свое последнее публичное мероприятие в воскресенье.

«Наступит новый рассвет»

Присутствовало около ста человек, в том числе представители российского правозащитного сообщества.

«Нельзя убить идеи или человеческие связи», — сказала политический активист Юлия Калямина.

Правозащитник и поэт Элина Санникова прочитала стихотворение, в котором говорилось, что российские власти, похоже, забыли, чем закончились репрессии советской эпохи.

«Давид победит Голиафа, и наступит новая заря», — говорится в его стихотворении.

Центр, основанный вдовой Сахарова и правозащитницей Еленой Боннэр, с 1990-х годов бесплатно арендует помещения у московских властей.

В 2014 году Россия присвоила этому сайту статус «иностранного агента» — ярлык со сталинской эрой. Сейчас его выгоняют из-за недавнего ужесточения законов, не позволяющих «иностранным агентам» получать государственную помощь.

С момента своего основания в 1996 году в центре состоялись сотни дискуссий, выставок и других мероприятий.

В 2015 году тысячи людей собрались здесь, чтобы проститься с оппозиционным политиком Борисом Немцовым, убитым у стен Кремля.

Несмотря на изгнание, Сахаровский центр планирует создать онлайн-присутствие, а его архивы будут храниться на складе и доступны исследователям.

Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, уехавший из России в Германию, заявил, что сцена, посвященная преступлениям советского времени, в нынешней ситуации существовать в стране не может.

«В сегодняшних условиях цензуры такое раскрытие очень быстро подвергается нападкам», — сказал он AFP.

Лукашевский заявил, что власти планируют новые тесты в центре, которые могут привести к официальному закрытию.

«Смерть музея»

Во время визита на прошлой неделе несколько сотрудников упаковали в постоянную экспозицию центра десятки экспонатов, рассказывающих об истории политических репрессий и системе тюремных лагерей ГУЛАГа.

В выставочном зале центра, примыкающем к главному зданию, разместилась временная экспозиция, посвященная второй жене Сагара Боннэр.

Светлана Каптулина, 44-летняя учительница английского языка, назвала посещение выставки формой протеста и поиском единомышленников.

«Сейчас я начну плакать», — сказала она AFP.

«Русские могут быть справедливыми и цивилизованными и вносить свой вклад в важные дела в этом мире», — сказала она, и ее голубые глаза наполнились слезами.

Другой посетитель, Алексей Фролов, изучающий ядерную физику, сказал, что его очень интересует Сахаров, получивший Нобелевскую премию мира 1975 года.

19-летний подросток назвал отца водородной бомбы «героем и гением» и сказал, что остался верен своим принципам «до конца».

Валентайн, которая отказалась назвать свою фамилию, сказала, что закрытие центра стало новой ужасающей вехой.

«Мы не часто видим смерть музея», — сказал он.

«Мы все надеемся, что это не конец, но даже если музей возродится, это будет другая эпоха».

(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)