Неявки вырисовываются из-за того, что россияне покидают чемпионаты мира

ПАРИЖ (Рейтер) — Отсутствие большинства олимпийских медалистов на фоне санкций против России сделает чемпионат мира по фигурному катанию на этой неделе в Монпелье необычным.

Среди отсутствующих будут российские подростки, ослепившие фанатов своими четвероногими прыжками. Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова, серебряный призер Александра Трусова и 15-летняя Камила Валеева, которая была в центре споров о допинге на Зимних Олимпийских играх в прошлом месяце, останутся в стороне.

Следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, Международная федерация лыжного спорта отстранила российских и белорусских фигуристов после вторжения России в Украину в прошлом месяце, что означает отсутствие серебряных и бронзовых медалей в парном катании.

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Победители дуэта, Суй Вэньцзин и Хань Конг, также пропустят турнир, который начнется в среду, после того как Китай решил не отправлять фигуристов во Францию.

В стартовых списках фигурируют несколько украинских фигуристов, хотя пока неясно, примут ли они реальное участие.

«Я больше думаю об украинских (чем о российских) фигуристах, которые не могут тренироваться», — сказал француз Гийом Цицерон, выигравший золото в танцах на льду в Пекине со своей партнершей Габриэлой Пападакис.

«Обсуждение должно происходить вокруг них… но у них есть другие приоритеты, кроме обучения».

Травмы означают, что американский олимпийский чемпион среди мужчин Натан Чен и бывший чемпион Юдзуру Ханю из Японии также пропустят соревнования.

«Я разочарован», — сказал Чен, завоевавший золото на трех последних чемпионатах мира. «Я готовился к этому соревнованию с тех пор, как вернулся из Пекина. У меня неприятная травма, с которой я столкнулся, и я не хочу рисковать еще одной травмой».

В парных соревнованиях, где Суй и Хан не поедут, а российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Анастасии Мишиной и Александра Галлямова не допустят к участию, весь олимпийский пьедестал будет отсутствовать.

Танцы на льду должны стать главным событием недели, поскольку Пападакис и Сизерон катаются на коньках дома.

«Мы постараемся развлечься перед французской публикой, — сказал Цицерон. — Это будет своеобразный праздник».

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Об этом сообщает Джулиан Бритто. монтаж Клэр Фэллон

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