Не верьте экономическим цифрам России

Даже если сообщение о снижении ВВП в России было правдой, ясно, что три фактора искусственно повысили показатель роста России в 2022 году. Во-первых, темпы экономического роста поддерживались российским производством военной техники с турбонаддувом. Однако производство танков и ракет не улучшает уровень жизни, и эта часть ВВП России будет быстро уничтожена на поле боя. Во-вторых, российские экспортные доходы подскочили в 2022 году из-за резкого роста цен на энергоносители из-за войны. И в-третьих, западное эмбарго на технологии и другие товары, а также снижение потребительского спроса в России привели к сокращению импорта, который, согласно официальным российским данным, в течение 2022 года сократился примерно на 10%.

в Последний спор Он принимает к сведению состояние российской экономики и то, что западные и другие СМИ сообщают своей аудитории. Прочтите что-нибудь о войне на Украине в эти дни, и вы, вероятно, найдете упоминание о том, что экономика России сокращается. 2 процента В 2022 г. — более низкий спад, свидетельствующий о более чем легкой рецессии. Эта цифра стала предметом политических дебатов: для некоторых низкий показатель свидетельствует о том, что российская экономика устойчива и что санкции не работают. Другие используют тот же номер, чтобы сказать, что санкции приносят плоды и что западные страны должны удвоить свои усилия. У этих противоположных аргументов есть одна общая черта: они опираются на число, которое в значительной степени бессмысленно.

Почему так много людей на Западе — которые, возможно, уже должны знать лучше — доверяют заявлениям авторитарных правительств, ведущих информационную войну?

в Последний спор Он принимает к сведению состояние российской экономики и то, что западные и другие СМИ сообщают своей аудитории. Прочтите что-нибудь о войне на Украине в эти дни, и вы, вероятно, найдете упоминание о том, что экономика России сокращается. 2 процента В 2022 г. — более низкий спад, свидетельствующий о более чем легкой рецессии. Эта цифра стала предметом политических дебатов: для некоторых низкий показатель свидетельствует о том, что российская экономика устойчива и что санкции не работают. Другие используют тот же номер, чтобы сказать, что санкции приносят плоды и что западные страны должны удвоить свои усилия. У этих противоположных аргументов есть одна общая черта: они опираются на число, которое в значительной степени бессмысленно.

Даже если сообщение о снижении ВВП в России было правдой, ясно, что три фактора искусственно повысили показатель роста России в 2022 году. Во-первых, темпы экономического роста поддерживались российским производством военной техники с турбонаддувом. Однако производство танков и ракет не улучшает уровень жизни, и эта часть ВВП России будет быстро уничтожена на поле боя. Во-вторых, российские экспортные доходы подскочили в 2022 году из-за резкого роста цен на энергоносители из-за войны. И в-третьих, западное эмбарго на технологии и другие товары, а также снижение потребительского спроса в России привели к сокращению импорта, который, согласно официальным российским данным, в течение 2022 года сократился примерно на 10%.

Однако более важным, чем то, что на самом деле означает «рост» России, является тот факт, что кремлевским цифрам нельзя доверять. Это потому, что Россия сделала статистику неотъемлемой частью своей пропагандистской войны. Цель Москвы ясна: доказать, что санкции не работают, и таким образом подорвать тех, кто считает, что они являются ключевым инструментом для прекращения или сдерживания российской агрессии против Украины (как я заявил в Внешняя политика). Эта стратегия основана на трех столпах. Кремль активно общается, используя совместные прогнозы, представляя их как факты и забывая упомянуть, что они в значительной степени выходят за рамки консенсуса экспертов. Москва также откладывает публикацию статистических данных, которые не соответствуют ее повествованию. Наконец, цифры, которые он публикует, имеют сомнительную достоверность и часто впоследствии пересматриваются.

Последние недели дают хорошую иллюстрацию того, как эта стратегия выглядит на практике. В январе Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал оценку рецессии в России в 2022 году. Перспективы мировой экономики. Фонд подсчитал, что российская экономика сократится всего на 2,2 процента в 2022 году. Эта цифра удивила многих экономистов, не в последнюю очередь потому, что МВФ был более пессимистичен в отношении экономической ситуации в России — в начале войны он предсказывал спад в российской экономике. . 8,5 процента. По общему мнению экспертов, российская экономика сократилась на 3,2 процента, что примерно вдвое меньше, чем сообщал Международный валютный фонд. Таким образом, оценка МВФ в 2,2 процента была аномалией, но была представлена ​​российскими пропагандистами как суровая реальность. Это подхватили ведущие западные СМИ. Увидев число повсюду, большинство людей предположило, что оно верное.

Второй столп российской дезинформации заключается в задержке публикации недостоверных данных. Именно это и произошло через несколько дней после того, как Международный валютный фонд огласил свои оптимистичные цифры, как вдруг Федеральная статистическая служба России Отложенный Фактические данные по ВВП за декабрь 2022 года и весь год. В отсутствие российских данных о реальном ВВП большинство наблюдателей за Россией ошибочно предположили, что оценка МВФ была официальной цифрой рецессии. Поскольку Международный валютный фонд был более оптимистичен в отношении российской экономики, чем мнение экспертов, эта путаница хорошо послужила интересам Кремля.

Москва, наконец, опубликовала единую цифру роста с двухнедельной задержкой: 2.1 Снижение ВВП По всему 2022 году примерно такая же оптимистичная оценка, как у МВФ. Однако непонятно, как российские статистики пришли к своим цифрам. Проверка невозможна, потому что они еще не опубликовали данные о ВВП за четвертый квартал 2022 года. Если сложить воедино кусочки этой статистической головоломки, получится интересная картина: если показатель рецессии за весь год составляет 2,1%, как утверждает Россия, то математика с показанными данными. Уже сообщалось за первые три квартала 2022 года о снижении ВВП примерно на 4 процента в последнем квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Теоретически это возможно, но имеющиеся данные по российской экономике в четвертом квартале говорят о более резком сокращении. В декабре 2022 года официальная статистика России показала, что промышленное производство и розничные продажи зафиксировали самый большой годовой спад почти за три года, что свидетельствует о глубоком замедлении активности. Цены на нефть значительно упали в конце 2022 года, что сказалось на экспорте. Наконец, импорт России в четвертом квартале снова увеличился с самого низкого уровня в начале года, что усилило давление на ВВП.

Наиболее вероятным сценарием является то, что показатели ВВП России за 2022 год будут незаметно пересмотрены в сторону числа, близкого к 3% или даже 4%, что ближе к консенсусу экспертов и намного выше прошлогодних данных Международного валютного фонда и Кремля. Пересмотр данных, безусловно, не редкость во всем мире, в том числе в странах с развитой экономикой; Цифры ВВП иногда корректируются несколько раз, прежде чем они считаются точными. Однако Россия вносила такие исправления, как правило, с самого начала войны, с гораздо большими исправлениями, чем обычно делают другие страны.

Даже после того, как данные в конечном итоге будут пересмотрены, эта история все равно будет победой для России. Кто позаботится о том, чтобы проверить, было ли исправлено исходное число, и написать новый отчет или информативную статью? Кто, кроме небольшой группы экспертов, серьезно задумывался над тем, означают ли что-нибудь эти цифры? Проблема системная и выходит за рамки сомнительных экономических показателей России. Китай — еще один опытный игрок в игре статистической дезинформации. (Официальные цифры ВВП настолько искажены, что наблюдатели за Китаем Использование прокси-данныхНапример, потребление электроэнергии, железнодорожные перевозки и банковское кредитование для измерения экономического роста.) Для Кремля незаметное изменение вялых показателей принесло бы еще одно преимущество: если Россия в конечном итоге скорректирует свои показатели, чтобы отразить более значительное падение ВВП в Искусственно повысит показатель роста в 2023 году. Рост ВВП после рецессии похож на прыжок с тарзанки: чем ниже вы спускаетесь, тем выше ваше восстановление.

Оценка эффективности санкций всегда была сложной задачей. У Кремля есть сорт Полные наборы данных с начала войны, в том числе по внешней торговле, которые предоставят информацию о состоянии энергетического сектора России. Президент России Владимир Путин надеется, что превращение России в черный ящик подкрепит его заявления о том, что санкции не работают, сбивая с толку западных политиков, журналистов и граждан. Учитывая уверенность Путина в том, что он ведет экзистенциальную войну против Запада, это честная игра. Настоящая проблема находится в западных странах: эксперты и средства массовой информации, приводящие данные о рецессии в России, скорее всего, потратят время на то, чтобы подвергнуть сомнению свои собственные данные, а не распространять тезисы Кремля.