Не видно конца извержению вулкана на острове Ла-Пальма в Испании – президент Канарских островов

В воскресенье президент Канарских островов заявил, что извержению вулкана, которое вызвало хаос на испанском острове Ла-Пальма с момента его начала около месяца назад, не видно конца.

По данным Национального географического института Испании, в воскресенье на острове произошло 42 сейсмических движения, самое большое из которых составило 4,3 балла.

«Нет никаких признаков того, что конец извержения вулкана близок, хотя это величайшее желание всех», – сказал президент Анхель Виктор Торрес на конференции Социалистической партии в Валенсии, цитируя мнение ученых.

Лавовые течения разрушили более 742 гектаров (1833 акра) земли и разрушили почти 2000 построек на Ла-Пальме с момента начала извержения вулкана 19 сентября.

Около 7000 человек были эвакуированы из своих домов на острове с населением около 83000 человек, который является частью архипелага Канарских островов у северо-запада Африки. Подробнее

Binter Airlines заявила, что в воскресенье отменила все свои рейсы на Ла-Пальму из-за пепла от вулкана.

«Из-за нынешней ситуации с облаком пепла операции с Ла-Пальмой будут по-прежнему парализованы в течение дня. Мы продолжаем оценивать ситуацию», – написала авиакомпания в Twitter.

Оператор аэропорта Aena сообщил, что почти половина всех рейсов на остров в воскресенье – 22 из 38 – были отменены, но аэропорт остается открытым.

(Отчетность Грэма Келли) Редактирование Правин Шар

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