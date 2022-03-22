Не волнуйтесь, наследие Хогвартса не будет содержать никаких микротранзакций.

участие в Нинтендо Лайв На

Хотите верьте, хотите нет, но Наследие Хогвартса На Switch выходит новая игра по мотивам серии книг о Гарри Поттере.

Это далеко не все, что удалось узнать из FAQ на официальном сайте игры. Как многие заметили, есть раздел о микротранзакциях. Хорошей новостью является то, что в последнюю минуту не будет никаких сюрпризов, которые могли бы испортить впечатление, подчеркнув, что ни один из этих типов внутриигрового контента не задействован.

с: Есть ли внутриигровые покупки или микротранзакции в Наследие Хогвартса? а: Наследие Хогвартса В нем нет внутриигровых покупок и микротранзакций.

Менеджер сообщества Avalanche Чендлер Вуд (который повторил, что игра выйдет на Nintendo Switch) также подтвердил это в Твиттере:

Мы видели этот вопрос, и мы хотим, чтобы все было правильно. В Hogwarts Legacy нет микротранзакций. — Чендлер Вуд (@FinchStrife) 17 марта 2022 г.

В другой части этого часто задаваемых вопросов также подтверждается, что в игре не будет сетевой или кооперативной игры:

с: Делать Наследие Хогвартса У вас есть сетевая или кооперативная игра? а: Наследие Хогвартса Это одиночная игра, в которой нет сетевой или совместной игры.

Итак, вот и все — никаких микротранзакций, сетевого или кооперативного режимов. Наследие Хогвартса выйдет в праздничные дни 2022 года на Switch и многих других платформах. Amazon также поделился взглядом на Художественная коробка для переключения.

Вы добавите это в свою библиотеку Switch? Оставьте комментарий ниже.