Не волнуйтесь, наследие Хогвартса не будет содержать никаких микротранзакций.

Хотите верьте, хотите нет, но Наследие Хогвартса На Switch выходит новая игра по мотивам серии книг о Гарри Поттере.
Это далеко не все, что удалось узнать из FAQ на официальном сайте игры. Как многие заметили, есть раздел о микротранзакциях. Хорошей новостью является то, что в последнюю минуту не будет никаких сюрпризов, которые могли бы испортить впечатление, подчеркнув, что ни один из этих типов внутриигрового контента не задействован.
с: Есть ли внутриигровые покупки или микротранзакции в Наследие Хогвартса? а: Наследие Хогвартса В нем нет внутриигровых покупок и микротранзакций.
Менеджер сообщества Avalanche Чендлер Вуд (который повторил, что игра выйдет на Nintendo Switch) также подтвердил это в Твиттере:
В другой части этого часто задаваемых вопросов также подтверждается, что в игре не будет сетевой или кооперативной игры:
с: Делать Наследие Хогвартса У вас есть сетевая или кооперативная игра? а: Наследие Хогвартса Это одиночная игра, в которой нет сетевой или совместной игры.
Итак, вот и все — никаких микротранзакций, сетевого или кооперативного режимов. Наследие Хогвартса выйдет в праздничные дни 2022 года на Switch и многих других платформах. Amazon также поделился взглядом на Художественная коробка для переключения.
Вы добавите это в свою библиотеку Switch? Оставьте комментарий ниже.
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