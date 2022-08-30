Не выбирайте, чтобы разблокировать пиратскую команду в Destiny 2

Судьба 2 тарзанка



Сегодня Destiny 2 сбрасывается, и поэтому вам будет предложено выбрать два вероятных новых улучшения для вашей пиратской команды Season of Plunder, пока вы не доберетесь до другого временного портала.

С тем, как работает этот временной шлюз, вы, вероятно, будете получать 2-3 разблокировки в неделю на неопределенный срок, а это означает, что один неправильный выбор может навсегда отсрочить более ценное обновление на неделю. Таким образом, вы действительно не хотите делать ошибки.

я действительно Книги на заказ Я буду улучшать пиратскую команду в течение следующих недель, но я хочу сделать конкретное предупреждение об одном выбранном улучшении, которое выглядит явно плохо, хуже, чем большинство.

Модернизация: Ну, вы ошиблись. Функция фокусировки щита не очень хороша, но она дает вам как минимум 1570 единиц брони. Можно Перевалить за 60 — это хорошо. Плохая функция разблокировки — карта сокровищ щита, из которой вместо 1350 выпадет низкий щит в конце экспедиций, что сделает его бесполезным.

Судьба 2 тарзанка



Так что прошу прощения за клевету на SCUR-V. Тем не менее, я бы все равно не взял его раньше, учитывая другие варианты. Оригинал статьи следующий:

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Ваше обновление Нет Вы хотите получить его, поэтому вам нужно (у меня есть вариант № 9 в моем списке), слева вверху, нанять SCUR-V Upgrade Servitor. В то время как скорость перезарядки боевого бонуса может быть большой, он также открывает возможность сосредоточиться в сезоне щита добычи.

Невероятно, не так ли? Сосредоточение брони было способом получить лучшее снаряжение в прошлых сезонах, так что теперь мы можем сделать это снова здесь, но теоретически с наградой в виде монет. Но нет, эта броня слишком плоха.

Это не высокая броня, и она почти всегда падает ниже 60, независимо от того, какая у вас броня, ориентированная на призраков. По какой-то причине он также падает до 1350, а это означает, что вам придется накачать его, чтобы сделать его пригодным для ношения в текущем сезоне. Это также сжигатель монет, который стоит вам 25 эпических осколков и 5 энергии грабежа Umbral, которые вы не хотите тратить на свой мусорный щит.

Я прошел каждое повышение в списке пиратской команды и, как ни странно, не вижу этого. что-либо Эта функция сделает фокусировку еще лучше. Это не обновление после этапа, которое превратит эти точки в высокий статический щит, и не энграммы, которые будут иметь тенденцию к липкой статистике в какой-либо одной области. Похоже, ты можешь Просто Сосредоточьтесь на плохой броне и низких характеристиках в этом сезоне. Единственным потенциальным источником доспехов с высокими характеристиками, по-видимому, является Мастер Кетчкраш, где «Экспедиционная броня с высокими характеристиками» указана в качестве потенциального бонуса.

Итак, я бы не стал выбирать это улучшение до окончания сезона, и на самом деле, вы бы сделали это только тогда, чтобы призвать SCUR-V для получения этих бонусов, вам все равно не следует фокусировать какую-либо броню, потому что это просто быть пустой тратой ресурсов. В то время как прошлый сезонный фокус произвел несколько удивительных доспехов, это не относится к Добыче, и вместо этого вам придется выращивать ее у Мастера Кетчкраша, что … немного сложнее. Bungie, вероятно, сделала это намеренно, учитывая, что они видели, как легко людям получить невероятную броню из последних нескольких сезонов вне Фокуса.

Я сосредотачиваюсь на оружии и стилях этого оружия. Увидимся там.

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