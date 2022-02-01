НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: республиканские лидеры нянчились с Дональдом Трампом, пока он заигрывал с Россией

Пусть не будет никаких сомнений — Республиканская партия, похоже, не может правильно понять свое сообщение об Украине и России, потому что многие законодатели-республиканцы сидели сложа руки и наблюдали, как Дональд Трамп предал наших союзников, чтобы умилостивить Путина.

В то время как президент Байден вместе с нашими союзниками решительно выступает за то, чтобы привлечь Россию к ответственности, республиканцы воюют сами с собой:

Вашингтон пост: Мнение: Трамп никогда не встречал диктатора, которого не хвалил. И все же его поклонники смеют обвинять Байдена в умиротворении.

«Только зашоренный сторонник назвал бы подход Байдена умиротворением. Его подход точнее охарактеризовать как мускульную дипломатию. Байден на самом деле продолжает некоторую политику Трампа, которая имела смысл, избегая при этом непостоянства, непоследовательности и восхваления сильных мира сего своего предшественника».

«Республиканцы ноют, но предлагают мало альтернатив, если вообще предлагают. На самом деле, они даже не могут разобраться в своей истории: в то время как многие республиканцы обвиняют Байдена в том, что он слишком слаб в отношении России, Такер Карлсон и широкие массы #MAGA обвиняют его в том, что он втягивает Соединенные Штаты в ненужную войну с «Ядерная Россия». Какой сюрприз: партия Трампа слишком интеллектуально непоследовательна, чтобы предлагать последовательное внешнеполитическое послание».

Вашингтон постМнение: пророссийские разглагольствования Такера Карлсона дают республиканцам именно то, что они заслуживают

«Такер Карлсон поставил перед республиканцами, участвующими в праймериз 2022 года, трудную дилемму: как они могут называть президента Байдена «слабым» в отношении России и Украины, когда самый популярный в стране правый телекомментатор навязывает новую ортодоксальную доктрину, предполагающую, что США должны не защищать Украину от российской агрессии каким-либо образом, в любой форме?»

«Проблема республиканцев, находящихся под влиянием Карсона, заключается в том, что они хотят продолжать критиковать позицию президента-демократа как «слабую». Но Карлсон усложнил это, потребовав от них вообще возражать против каких-либо действий в отношении России в защиту Украины».

«Таким образом, влияние Карлсона на базу Республиканской партии гораздо более пагубно, чем просто новый «изоляционизм». Но, несмотря на это, отказ республиканцам в праве рефлекторно обвинить президента-демократа в «слабости», не говоря о том, как они справятся с крайне сложной геополитической ситуацией, дает им именно то, что они заслуживают».

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