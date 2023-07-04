Не зависеть от транзита российского газа через Украину

(Блумберг) — Высокопоставленный чиновник Австрии по вопросам энергетики обратился к торговцам природным газом: не рассчитывайте на российское топливо, которое продолжает поступать в Европейский Союз через Украину.

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Австрия, традиционно являющаяся одним из лучших и старейших клиентов Кремля на газ в Центральной Европе, удваивает усилия по снижению своей зависимости от поставок из России, которые по-прежнему покрывают более половины потребностей страны. По словам министра энергетики Леонор Госслер, большая часть топлива идет по трубопроводам, пересекающим Украину, но ситуация может быстро измениться.

«У нас есть трубопровод, который проходит через зону активных боевых действий», — сказала она в интервью. «Поставки могут прекратиться в любой момент. Мы должны быть готовы».

Ориентировочные европейские цены на газ выросли более чем на 40% после того, как Герхард Ройсс, бывший генеральный директор OMV AG и советник Гевесслера, предупредил в начале июня, что Украина и Россия вряд ли продлят свое соглашение о передаче газа после истечения срока его действия в 2024 году. При этом он сказал, Госслер сказал, что ЕС выступил посредником в сделке в 2019 году, и нет никаких гарантий, что Украина или Россия попросят блок найти решение.

«Но даже без соглашения о транзите газ можно транспортировать», — сказал министр, добавив, что соглашение между Украиной и Россией — это «только одна часть уравнения».

Австрия поддерживает одну из самых тесных связей с российской энергетикой в ​​Европе. В разгар холодной войны в 1968 году она стала первой страной к западу от железного занавеса, купившей тогда еще советский газ. Российский производитель ПАО «Газпром» покрывал около 80% австрийского заказа в начале конфликта на Украине, но за последние 18 месяцев этот показатель сократился почти на 50%.

«Нам удалось значительно снизить зависимость, но, без сомнения, она все еще очень высока», — сказал Госслер.

История продолжается

Госслер, 45 лет, сказала, что ее отдел будет работать «на высокой скорости» в течение следующих двух месяцев, чтобы снизить риск нехватки топлива зимой. Эти инициативы варьируются от расширения емкости хранилища до резервирования альтернативных маршрутов трубопроводов и сокращения потребления.

Гойслер, который также является членом правительственной группы, рассматривающей Стратегию обороны нейтральной страны, сказал, что долгосрочная энергетическая безопасность будет обеспечена только за счет полного отказа от ископаемого топлива.

Она сказала: «Обычная война в Европе требует пересмотра нашей политики безопасности с более широкой точки зрения». «Мы видим, что поставки энергоресурсов стали инструментом в этой борьбе. Таким образом, энергетическая независимость и энергетический переход стали вопросом национальной безопасности».

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