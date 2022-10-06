Не закрывайте двери тем, кто отвергает Россию

В первые дни после приказа Владимира Путина о крупнейшей мобилизации в России со времен Второй мировой войны около 400 000 россиян бежали из страны, и многие пытались последовать за ними. Некоторые соседи, в том числе страны Евросоюза, обеспокоены последствиями. Нежелание прифронтовых государств принимать новые волны русских изгнанников понятно, но закрытие им дверей только усилит Путина и подорвет цели Запада в Украине.

Приказ Путина о мобилизации шокировал российскую общественность, которая до сих пор считала вторжение неприятным беспорядком, который следует игнорировать. Хотя Кремль утверждает, что его отзыв 300 000 солдат касается только бывших военнослужащих, есть достаточно свидетельств того, что сеть стала намного шире. Аннексия Россией территорий Украины, едва контролируемых ее войсками, потребовала бы переброски на фронт большего количества людей; Сообщается, что многие из них направляются на службу без медицинского осмотра или серьезной подготовки. В непроверенном видео, широко распространенном в социальных сетях, офицер говорит военнослужащим принести свои маты, кровоточащие колпачки и даже тампоны, чтобы остановить кровотечение из пулевых ранений. В аптеках сообщили о наличии аптечек и материалов для оказания первой помощи.

В первую неделю после заявления Путина количество россиян, выезжающих в Евросоюз, увеличилось на 30%. Почти половина из них уехала в Финляндию, которая на прошлой неделе закрыла свои границы для въезда россиян по причинам, не связанным с работой, учебой или посещением родственников. Те, кто выступает за то, чтобы запретить въезд россиянам или ограничить их теми, у кого есть настоящие призывные документы, утверждают, что многие из этих людей не были активными противниками режима, поэтому их следует оставить самим разбираться с последствиями. Аргумент состоит в том, что их страх и гнев должны вылиться в массовый протест дома и свержение Путина. Также есть опасения по поводу того, как россияне впишутся в нынешние группы беженцев, в которые входят миллионы украинцев. READ Богатства лежат под арктическими водами России

Однако закрытие дверей для российских скептиков ударит по самой неотложной цели Запада: высушить путинскую военную машину, которая уже борется с растущими потерями и отчаянно нуждается в подкреплении. Во-первых, если этих людей оттеснить, нет никакой гарантии, что они восстанут против режима, не говоря уже о том, что такие протесты увенчаются успехом. Но их почти наверняка отправят воевать, возможно, раньше, чем позже. Самое главное, что уезжают люди, которых Россия не может позволить себе потерять. Нехватка рабочей силы уже затрудняет попытки Кремля построить самодостаточную крепость и обойти санкции за счет параллельного импорта технологий и других товаров. Есть причина позволить компаниям бороться за освобождение сотрудников от призывных приказов.

Только из тактических соображений западные страны должны помогать большему числу россиян. Государства-члены ЕС, которые поддерживают въезд несогласных, таких как Германия, должны способствовать их переселению из более мелких соседей России и по историческим причинам более неохотно разрешают им въезд. Европейские правительства должны предлагать больше виз студентам, ученым и другим россиянам с техническими навыками. Европа и США могли бы усилить гуманитарную поддержку стран, не входящих в ЕС, которые пытаются справиться с социальным и экономическим давлением, вызванным притоком россиян, особенно в Центральной Азии. При этом Запад должен продолжать поддерживать Украину в военном отношении по мере ужесточения санкций, как это пытается сделать Брюссель, тем самым обеспечивая давление на Кремль со всех сторон.

Бедственное положение россиян, стремящихся избежать поля боя, меркнет по сравнению со страданиями, которые Путин причинил народу Украины. Однако если дать большему числу россиян выход, это подорвет способность Путина продолжить свою атаку. Запад должен извлечь из этого пользу.

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