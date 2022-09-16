Не играйте в русскую рулетку с нефтью в Балтийском море

Ежедневно по узкому водному пути пересекают десятки нефтяных танкеров. Это крупный центр мировой торговли. Закрой его и бензин везде подорожает. В настоящий момент геополитическая напряженность высока, а флоты многих великих держав имеют боевые корабли на патрулировании. Если вы думаете, что мы говорим об Иране и Ормузском проливе, вы далеко не так хороши.

Нет, добро пожаловать в холодные воды Датского пролива, узкого водного пути с видом на Копенгаген, который соединяет Балтийское море с Северным морем и открытыми водами Атлантического океана. Они имеют значение сейчас, потому что они являются основным каналом для российской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, что делает их узким местом для финансов Кремля.

Здесь сталкиваются география, история и политика.

Пролив шириной всего 4 километра рискует оказаться втянутым в конфликт между США и Европой с одной стороны и Россией с другой.

В начале декабря новые правила ЕС сделают незаконным оказание офшорных услуг любому, кто экспортирует российскую нефть, даже в третьи страны. Но проливы — это сложный проход: часты штормы, вода мелкая, берег каменистый, а песчаные затопленные пляжи часто движутся с течением, неожиданно уменьшая облака. Вот почему датское правительство и Международная морская организация ООН настоятельно рекомендуют, хотя и не требуют, чтобы каждое судно, особенно нефтяные танкеры, нанимало датского лоцмана для пересечения границы.

Теоретически новые правила могут помешать датским лоцманам садиться на танкеры с российской нефтью и, возможно, даже запретить им выходить в открытое море. В Вашингтоне чиновники негласно указали на этот риск как на причину, по которой третьи страны — например, Китай и Индия — должны согласиться с потолком цен на нефть G7 на российскую нефть, что позволит им продолжать использовать пилотов, и реальность немного сложнее. сложный. Понимая это, надо углубиться в историю, начиная с «Договора о взыскании надлежащих пошлин», подписанного в Копенгагене в 1857 году, который и по сей день регулирует судоходство через проливы. В нем говорится, что Дания должна «контролировать» службу распространения знаний через пролив, что, по словам датских официальных лиц, фактически создает обязательство по предоставлению этой услуги. Датское морское управление поинтересовалось, не помешают ли санкции Евросоюза предоставлению лоцманов для танкеров, наполненных российской нефтью. В заявлении, отправленном по электронной почте, говорится: «Корабли имеют право мирного прохода через Датские проливы, как это определено международным правом. Кроме того, Дания обязана предоставить лоцманам суда, проходящие через мирный проход». Она добавила: «Суда не обязаны пользоваться услугами наведения при осуществлении права мирного прохода». Международная морская организация, членом которой Россия является с 1958 года, «настоятельно рекомендует» пользоваться лоцманскими услугами. В заявлении Датского морского управления добавлено: «В заключение, Дания не может предотвратить переход нефтяных танкеров из Балтийского моря в открытое море. Моря». READ Путин: необходимо сохранить тенденцию к росту торговли между Россией и Кыргызстаном - бизнес и экономика

Копенгаген может со временем пересмотреть свою позицию, но его нынешний подход представляется правильным. Использование службы распространения информации для попытки наложить фактическую блокаду на экспорт российской нефти было бы неправильным и опасным. Европейские и американские чиновники правы, пытаясь задушить российские нефтяные доходы. Экспорт нефти финансирует вторжение президента Владимира Путина в Украину и помогает ему поддерживать внутреннюю поддержку своего режима. Но есть и другие, более эффективные способы достижения этой цели, не ставящие под угрозу безопасность на море. Пакет санкций ЕС, который не позволит покупателям российской нефти использовать европейский финансовый сектор и его нефтяные танкеры, — это то, что нужно. Как и суда, перевозящие подпадающую под санкции иранскую и венесуэльскую сырую нефть, российская нефть все больше перемещается в призрачный флот мира — старые, ржавые танкеры, известные в странах, не склонных к проверкам безопасности, и все чаще застрахованные теневыми операциями, созданными недавно. Владельцы подставных компаний непрозрачны. Экипаж плохо оплачивается и часто необученный. Если Копенгаген откажется от лоцманов на российских нефтяных танкерах, корабли все равно смогут пройти через пролив, осуществляя свое международное право мирного прохода, но с гораздо большим риском столкновения или, что еще хуже, разлива нефти.

Затащить экспедицию в опасные воды пролива – это русская рулетка. Последнее, что нам нужно добавить к и без того высокой цене — в жизнях и имуществе — российского вторжения в Украину, это что-то вроде катастрофы Exxon Valdez в Балтийском море.

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Хавьер Блас — обозреватель Bloomberg Opinion, посвященный энергетике и сырьевым товарам. Бывший корреспондент Bloomberg News и товарный редактор Financial Times, он является соавтором книги «Мир на продажу: деньги, власть и торговцы, которые обменивают ресурсы Земли».