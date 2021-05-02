Не интересно: Пингвины обыграли сборную 3: 0

Вашингтон Кэпиталз сопротивлялся со своим лучшим другом, Питтсбургскими Пингвинами. Господи, мне не очень нравится эта команда.

Брайант Руст набросился на глупую Гарнет Хэтэуэй, чтобы дать рукам раннее преимущество. Раст заблокировал удар, а затем переключился на другой разрыв, чтобы увеличить преимущество «Питтсбурга». Джефф Картер встал перед сеткой, ударил диск и вошел, потому что Питтсбург получает каждого бога, который появляется, когда они играют в «Кэпиталз».

Пингвины обыграли Кэп 3: 0.

Ручки рано попали в доску, а после в первом кадре шляпы не испускали ничего агрессивного. Во многом главный урок в ранний период пути. Больше ничего не скажешь.

Я не хочу видеть Энтони Манта Упускайте опасные возможности для стрельбы. Он делал это много раз в этой игре.

Упускайте опасные возможности для стрельбы. Он делал это много раз в этой игре. Всем, пожалуйста, пожелайте Вашингтон Кэпиталз Бразилия С днем ​​рождения! Они хорошо ладят с Питером, когда он пытается понять португальский.

С Первомаем. Вот я с фанатом. pic.twitter.com/6DQ9uQHkWe – Ян Холланд (@ianoland) 1 мая 2021 г.

Кэп был намного лучше, что явно означает, что ручки забили больше голов, потому что ничто в этой материнской команде флопа из Питтсбурга не делает ничего логичного. Я просто прибег к созданию мемов в Twitter RMNB во время игры.

Тристан Гэри Его просто невозможно победить. Человек был подобен Таносу, собирающему бесконечное количество сохранившихся чудесных камней.

Его просто невозможно победить. Человек был подобен Таносу, собирающему бесконечное количество сохранившихся чудесных камней. Разве не похоже, что в этом сезоне за заглавные буквы шайбы забили большое количество игроков? Майк Мэтисон Он взял одну на решетку у вратаря.

Он взял одну на решетку у вратаря. Я принимаю свою дозу купия потому, что это Алексей Овечкин И Джон Карлсон Они оба не участвовали в этой игре. Это лазейки, которые ни одна команда лиги не может успешно заполнить.

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Как странно по OMC https://t.co/hAQEjMantT – РМНБ (российская машина) 1 мая 2021 г.

На третье не хватило. Ручки просто бросили игру.

Я ненавижу силовую игру без Овечкина, что может быть очевидным утверждением, но у них есть талант оставаться в этом отряде без него. На мой взгляд, они просто не публикуют это должным образом. Почему мы переводим лучшего игрока лиги в офис Ovi?

Брендон Диллон Ударить Тедди Блогер. Я так думаю.

Далее по шляпам идет два матча подряд против «Рейнджерс» в Нью-Йорке. Будем надеяться, что Мика Зипанегад не забьет 27 раз.

Полный охват RMNB о шляпах и пингвинах

Скриншот предоставлен NBC Sports Washington