Не исключено, что за утечкой российской космической капсулы стоял микрометеорит.

Российский космический чиновник заявил в четверг, что утечка охлаждающей жидкости из российской космической капсулы, прикрепленной к Международной космической станции, могла быть вызвана небольшим метеоритом.

И Роскосмос, и НАСА заявили, что авария не представляла опасности для экипажа станции. Однако утечка побудила пару российских космонавтов прервать запланированный выход в открытый космос ранее в тот же день.

Сергей Крикалев, ветеран-космонавт, который является директором программ пилотируемых космических полетов в Роскосмосе, сказал, что метеорит, упавший на один из внешних радиаторов капсулы «Союз МС-22», мог вызвать утечку охлаждающей жидкости.

В заявлении Крикалева говорится, что неисправность может повлиять на работу системы охлаждения капсулы и температуру в аппаратной части капсулы, но не представляет опасности для экипажа.

Крикалев сказал, что российские авиадиспетчеры оценивают ситуацию и следят за температурными показателями на борту «Союза». «Других изменений параметров на корабле «Союз» и на станции не было, поэтому опасности для экипажа нет», — сказал он.

НАСА подтвердило в четверг, что «ни один из членов экипажа на борту космической станции не находился в опасности, и все в течение дня вели нормальную работу».

Он одобрил заявление России, заявив, что «внешний контур охлаждения теплоносителя «Союза» является предполагаемым источником утечки».

«Роскосмос внимательно следит за температурой космического корабля «Союз», которая остается в допустимых пределах», — говорится в заявлении НАСА, добавляя, что «НАСА и Роскосмос продолжают координировать внешние снимки и планы инспекций, чтобы помочь определить место внешней утечки. Планируется внешний вид корабля «Союз». Идет работа с роботизированной рукой станции Canadarm2».

Когда российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин собирались покинуть станцию ​​для запланированного выхода в открытый космос рано утром в четверг, наземные специалисты увидели поток жидкостей и частиц на прямой видеотрансляции из космоса, а также разгерметизацию приборов, всплывающее окно. Капсула Союз.

Прокопьев, Бетлин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио использовали капсулу, чтобы добраться до Международной космической станции в сентябре, служа спасательной шлюпкой для экипажа.

Крикалев сказал, что дальнейшая работа станции будет зависеть от оценки состояния капсулы. «Решения о будущей авиационной программе будут приниматься на основе этого анализа», — сказал он.

Помимо Прокопьева, Бетлина и Рубио, в космосе в настоящее время находятся еще четыре члена экипажа: астронавты НАСА Николь Манн, Джош Касада и Коичи Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований, а также Анна Кикина из Роскосмоса.