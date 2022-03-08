«Не лучше Северной Кореи»: российской авиации грозит уголовное преследование | военные новости между россией и украиной

Вторжение России в Украину запретило ее авиакомпаниям летать в европейское, американское и канадское воздушное пространство, оставило страну с чартерными самолетами, которые они не могли использовать, и испортило партнерские отношения авиационной отрасли с Западом.

По мнению авиационных аналитиков, российские граждане в ближайшее время не будут путешествовать в Европу или Северную Америку, даже рейсы в дружественные страны, такие как Китай, находятся под вопросом из-за того, что авиационный сектор страны подвергается остракизму со стороны международного сообщества.

«Россия станет крупнейшей страной в мире с развитой экономикой и авиационной промышленностью не лучше, чем в Северной Корее», — сказал Al Jazeera Ричард Абулафия, управляющий директор мичиганской консалтинговой компании AeroDynamic.

«Санкции на полеты легко ввести», — сказал Абул Афиа, имеющий более чем 30-летний опыт работы в авиационной отрасли. «Авиакомпании не могут летать. Им придется полностью перепроектировать свои планы самолетов, которые в настоящее время строятся на западных технологиях».

Евроконтроль сообщил, что приостановлено 300 рейсов в день российских авиакомпаний в Европу и 50 рейсов в день европейских авиакомпаний в российские аэропорты. В ответ Россия ввела взаимные ограничения в отношении любой страны, запретившей ее полеты.

«Поездки россиян будут постепенно становиться все более трудными по двум причинам», — сказал «Аль-Джазире» Сак Тоса, аэрокосмический и оборонный аналитик агентства Agency Partners LLP в Лондоне. Во-первых, российское воздушное пространство закрыто для западных самолетов. Кроме того, международные поездки становятся очень сложными с прекращением поддержки самолетов Western Airlines российского производства».

Boeing и Airbus, основные российские поставщики коммерческих самолетов, отказали российским авиакомпаниям в доступе к запчастям для своих самолетов. Boeing также закрыл свой дизайн-центр в Москве и временно закрыл свой офис в Киеве.

Могут пройти недели или месяцы, прежде чем у авиакомпаний закончатся запасные части. Авиакомпании могут продлить свою деятельность, остановив некоторые самолеты и разобрав их на запчасти для использования на самолетах, которые все еще летают, хотя такая практика запрещена условиями аренды, включающей коммерческие самолеты.

Как и большинство современных коммерческих самолетов, самолеты «Российских авиалиний» в основном принадлежат чартерным компаниям на Западе. В соответствии с европейскими санкциями лизинговые компании должны до 28 марта расторгнуть контракты с российскими перевозчиками. Несколько прокатных компаний, в том числе ирландская AerCap Global. первый игрок Они подтвердили, что писали своим российским агентам с просьбой вернуть их самолеты.

Улик Макэвадди, основатель компании по лизингу самолетов Omega Air, назвал задачу по возврату сотен самолетов из России в столь короткие сроки «неразрешимой задачей» из-за потенциальных юридических проблем и запрета на полеты российских самолетов в европейском воздушном пространстве.

Кейптаунское соглашение призвано предотвратить побег авиакомпании с самолетом, который не проходил судебные испытания с момента его подписания в 2001 году. Три из четырех пассажирских и грузовых самолетов, находящихся сегодня в эксплуатации в России, принадлежат Boeing или Airbus, которые поставляют более по 300 самолетов каждый. По данным авиационного аналитика Cirium, на вооружении российских авиакомпаний находится всего 136 самолетов российского производства.

Каковы шансы вернуть их? Абу аль-Афия сказал.

Как долго российская авиация будет оставаться в застое, будет зависеть не только от того, как долго продлится война в Украине, но и от того, сколько времени потребуется для реабилитации российского государства в глазах Запада.

Тоса прогнозирует, что разрыв в отношениях между Россией и Западом будет продолжаться годами, описывая его как «более серьезный, чем другие в послевоенный период».

Абул-Лафия сказал, что война на Украине может заставить покупателей военных самолетов российского производства, таких как Индия, которая является крупнейшим покупателем МиГов и истребителей Сухого, дважды подумать, прежде чем покупать больше.

толерантность к риску

Соображения безопасности также могут помешать развитию российской авиации.

Генри Уилкинсон, основатель лондонской охранной и разведывательной компании Dragonfly, сказал, что с начала войны на Украине он получает огромное количество запросов от авиакомпаний.

В 2014 году рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит российской ракетой «Бук» во время полета над частью восточной Украины, контролируемой пророссийскими повстанцами, в результате чего на борту погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Трагедия, вероятно, будет занимать умы авиакомпаний, которые летали в Европу во время кризиса.

«Информация, которая им нужна от нас, зависит от авиакомпании», — сказал Уилкинсон Al Jazeera.

«Авиакомпании по-разному подходят к риску, а также получают разные уровни информации. Американские авиакомпании явно пользуются хорошей поддержкой со стороны FAA, но авиакомпании в других странах не получают много информации от своих местных государственных органов. В настоящее время авиакомпании пытаются найти безопасные и эффективных коридоров, соединяющих Европу и Азию».

Авиакомпании обычно обходят воздушное пространство России и Украины стороной. Рейсы из Европы в Азию, которые обычно проходили над Украиной и Россией, были перенаправлены на юг, в небо над Турцией, Ираном и Афганистаном.

Евроконтроль, агентство, которое регулирует политику воздушного движения в Европейском союзе, сообщило о серьезных сбоях на основных маршрутах. Рейсы между Франкфуртом и Пекином теперь на два часа дольше, чем раньше, а рейсы между Хельсинки и Токио занимают до пяти часов больше.

Стивен Ферлонг, главный аналитик по акциям Davy Capital Markets в Дублине, Ирландия, сказал, что европейские авиакомпании до сих пор не слишком пострадали от беспорядков.

«До украинского кризиса у Lufthansa было только около 2% рейсов в Россию и менее 1% в Китай и Японию», — сказал Ферлонг Al Jazeera, объяснив, что европейские авиакомпании еще не добавили многие рейсы в Азию, которые были отменены. во время пандемии.

Пострадает и сотрудничество между Западом и Россией в космосе.

«Украинские, американские и европейские космические операции на сотни миллионов долларов были остановлены войной или полностью уничтожены до сих пор», — сказал Al Jazeera бывший корреспондент Aviation Week and Space Technology Крейг Коволт.

Эти проекты включают критически важные операции, связанные с пополнением запасов Международной космической станции, запуском спутникового интернет-сервиса OneWeb, предназначенного для конкуренции с программой Starlink Илона Маска, и европейским космическим кораблем ExoMars Mars, который строит British Aerospace.

«Все эти проекты разрабатывались не менее десяти лет, и в них участвовали тысячи украинских и европейских инженеров», — сказал Коволт.

Затронутые украинские проекты включают ракету-носитель Antares, которая запускает космическую станцию ​​Northrop Grumman Cygnus для пополнения запасов космического корабля с острова Уоллопс в Вирджинии. Он поднимает около половины необходимых грузов с космической станции, а Space X Илона Маска перевозит остальное.

Между тем, российское космическое агентство заявило, что не будет обслуживать ракетные двигатели РД-180, используемые United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing-Lockheed. Эти подкрепления используются для доставки сверхсекретных грузов национальной обороны США в космос для Пентагона.