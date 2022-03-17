Не мириться с российскими санкциями, даже если пострадает экономика Евросоюза

Министр финансов ЕС Паскаль Донохью заявил, что готовность ЕС ввести санкции против России не исчезнет, ​​несмотря на страдания европейских экономик.

Донохью, глава Еврогруппы министров финансов, сказал, что перспективы роста ЕС будут снижены из-за ущерба, нанесенного экономике блока в результате введения санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

Канцлер в Лондоне в День святого Патрика заявил BBC Radio 4 News, что удар по российской экономике был серьезным, но пострадал и Европейский Союз.

«Мы видели, как обесценивается их валюта, мы знаем, что фондовые рынки закрыты, что они не работают. Конечно, мы видели огромное изменение уровня инвестиций в российскую экономику, что, в свою очередь, повлияло на занятость и доходы.

«Конечно, это оказывает влияние и на европейскую экономику, но самое большое влияние оказывает влияние самой войны. В настоящее время наши прогнозы указывают на снижение роста европейской экономики. Но это то, за чем мы должны следить. близко».

Однако г-н Донохью сказал, что ЕС без колебаний введет санкции, если война затянется на несколько месяцев.

Министр финансов Паскаль Донохью заявил, что война на Украине демонстрирует необходимость энергетической независимости ЕС. изображение файла

«К сожалению, если мы окажемся в таких обстоятельствах, мы будем продолжать видеть ужасающие сцены насилия и террора на наших экранах. Однако я думаю, что, если мы окажемся в такой ситуации, правительства делают все возможное, чтобы поддержите своих граждан, чтобы поддержать бизнес-бизнес, чтобы справиться с этими расходами».

Министр подтвердил свою убежденность в том, что правительства мало что могут сделать для защиты людей от роста цен на энергоносители, и сказал, что война в Украине продемонстрировала необходимость энергетической независимости. Находя выход из тупика Северного протокола, он добавил, что российская агрессия напомнила ему «степень нашей общности».

«Что произойдет, как всегда было с точки зрения Комиссии ЕС, а затем и правительства Ирландии, что мы не пожалеем усилий, пытаясь найти согласие в отношении реализации Северной Ирландии».

«Протокол — это механизм, который позволяет нам поддерживать баланс между Соглашением Страстной пятницы, предложением Ирландии о приверженности Европейскому союзу и результатами референдума о Brexit, и мы продолжим совместную работу над поиском решения.

«Что я помню, хотя и делаю шаг назад, так это то, как много общего между Великобританией, ЕС и Ирландией, когда я смотрю на то, как мы коллективно реагируем на эту войну и на российскую агрессию.

«Если вы посмотрите на работу вашего финансового консультанта, если вы посмотрите на работу правительства здесь, в Великобритании, это отличный пример для знакомства. У нас больше общего, чем различий».