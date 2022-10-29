Не могу позволить себе поднять больше пяти фунтов — когда российская суперзвезда Мария Шарапова открыто призналась в своей ненависти к бодибилдингу

Бывшая звезда российского тенниса Мария Шарапова поделилась своим видением построения мускулистого тела. Женский теннис на самом деле прошел долгий путь. От таких, как Билли Джин Кинг, которым приходилось бороться за свою значимость, до времен Серены Уильямс, мы видели, как она превратилась в глобальный вид спорта. Сегодня теннис — одна из немногих игр, где к спортсменам-мужчинам и женщинам относятся одинаково. Тем не менее, есть еще несколько различий для мужчин и женщин в этом виде спорта. Это приближает игрока к фитнесу.

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Мария Шарапова в интервью 2015 года объяснила, почему ей не стоит сосредотачиваться на наращивании мышечной массы. Это то, что она сказала.

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Марии Шараповой не нужны мышцы

Тренд на упражнения и наращивание мышечной массы пришел от Мартины Навратиловой. Американка была знаменосцем женских теннисных фитнес-тренировок. по аналогии, Серена Уильямс Он также имеет мускулистое телосложение. Однако некоторые не считают нужным наращивать мышечную массу в женском теннисе. Мария Шарапова была одной из лучших теннисисток современности и считает, что мышцы в теннисе не главное. Это то, что Он сказал.

«Я всегда хочу быть стройнее, уменьшая при этом целлюлит; я думаю, это желание каждой девушки». И она тоже добавила «Ты не можешь поднять больше пяти фунтов». Это также похоже на поднятие тяжестей и увеличение мышечной массы. «не обязательно»

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«Ты очень хочешь быть похожей на нее…» — теннисистка раскрывает роль Марии Шараповой в ее профессиональном успехе

Трудно сказать, насколько важно наращивание мышечной массы в теннисе. Хотя сильная рука, безусловно, будет генерировать больше силы в ваших ударах, все зависит от физических данных игрока и стиля игры.

Шарапова вернулась к тренировкам после родов

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Ранее в этом году, Шарапова Она приветствовала своего первого ребенка от партнера Александра Гилкса. Супруги назвали ребенка Теодором. После родов Шарапова вернулась к своему фитнес-режиму. Обычно беременность означает длительный период покоя для женщины, а после беременности высока вероятность набора веса у мамы. Тем не менее, бывшая российская звезда тенниса сосредотачивается на том, чтобы держать свое тело и дух в форме.

СИНГАПУР, 25 ОКТЯБРЯ: Мария Шарапова из России наносит ответный удар после победы в трех сетах над Агнешкой Радванской из Польши в матче лиги Робин во время финала WTA BNP Paribas в Сингапурском спортивном центре 25 октября 2015 года в Сингапуре. (Фото Клайва Бранскилла/Getty Images)

Как только она выздоровела, посевная номер один в мире начала свои тренировки. Однако Шарапова не пошла на строгую тренировку, а предпочла ее легкость. Легендарная звезда тенниса А видео о ее тренировках дома. Должно быть, ее поклонников вдохновило желание Шараповой оставаться в форме.

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Что вы думаете о мнении Шараповой о наращивании мышечной массы в женском теннисе?