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Не партнеры, а на одной странице: Россия и Запад настаивают на армяно-азербайджанском мире

1 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Мирное соглашение, призванное положить конец ожесточенному конфликту, длившемуся три десятилетия из-за судьбы населенного армянами Нагорного Карабаха в Азербайджане, похоже, находится в пределах досягаемости.

Возможно, наиболее примечательным является то, что Армения и Азербайджан находятся на грани соглашения западной и российской дипломатии, работая параллельно, если не одновременно.

Зачем мы это написали

Ориентирован на историю

Несмотря на резкие разногласия по поводу войны на Украине, Россия и Запад демонстрируют намеки на возможность найти точки соприкосновения по другим важным вопросам, о чем свидетельствует предстоящий мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Соглашение приходит, когда измученная и разочарованная Армения, которая потерпела решительное поражение в войне 2020 года, уступает большинству требований Азербайджана в надежде на то, что сможет проложить новый курс без альбатросов бесконечной войны, вьющихся на ее шее. За последние несколько месяцев лидеры Армении и Азербайджана курсировали между Вашингтоном, европейскими столицами и Москвой, каждый из которых получил одно и то же сообщение о необходимой форме постоянного урегулирования.

Соглашение, которое может быть достигнуто в ближайшее время, откроет регион для экономического развития. Но политолог Алексей Макаркин предупреждает, что, хотя Россия и Запад являются фактическими партнерами в заключении сделки, постфактум быстро вернется к открытому соперничеству.

«Россия и Запад не сотрудничали, они просто соревновались в том, кто сможет заставить обе стороны сесть и подписать соглашение», — говорит он. «Возможно, на какое-то время интересы совпадали, но конкуренция будет продолжаться».

Мирное соглашение, призванное положить конец ожесточенному конфликту, длившемуся три десятилетия из-за судьбы населенного армянами Нагорного Карабаха в Азербайджане, похоже, находится в пределах досягаемости.

Возможно, наиболее примечательным является то, что Армения и Азербайджан находятся на грани соглашения западной и российской дипломатии, работая параллельно, если не одновременно.

Соглашение приходит, когда измученная и разочарованная Армения, которая потерпела решительное поражение в войне 2020 года, уступает большинству требований Азербайджана в надежде на то, что сможет проложить новый курс без альбатросов бесконечной войны, вьющихся на ее шее. Соглашение может быть достигнуто уже 1 июня, когда лидеры Армении и Азербайджана примут участие в Европейском политическом сообществе (EPC), межправительственном форуме по будущему Европы в Кишиневе, Молдова.

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Зачем мы это написали

Ориентирован на историю

Несмотря на резкие разногласия по поводу войны на Украине, Россия и Запад демонстрируют намеки на возможность найти точки соприкосновения по другим важным вопросам, о чем свидетельствует предстоящий мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Но хотя соглашение может вызвать недовольство армян, оно намекает на все еще существующие точки соприкосновения между Россией и Западом, даже если они расходятся во мнениях по поводу Украины. За последние несколько месяцев премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев курсировали между Вашингтоном, европейскими столицами и Москвой, каждый из которых получил одно и то же сообщение о необходимой форме постоянного урегулирования. Неделю назад президент Владимир Путин сообщил двум кавказским лидерам, что, несмотря на некоторые технические детали, поддерживаемая Россией сделка почти готова.

Нельзя сказать, что Россия и Запад вместе работали над этим. «Скажем, они были на одной волне, — говорит Федор Лукьянов, редактор отдела России в московском внешнеполитическом журнале Global Affairs. «В данном случае их интересы совпали, хотя в нынешнем контексте это кажется немного необычным».

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