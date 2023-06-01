Не партнеры, а на одной странице: Россия и Запад настаивают на армяно-азербайджанском мире

«Россия и Запад не сотрудничали, они просто соревновались в том, кто сможет заставить обе стороны сесть и подписать соглашение», — говорит он. «Возможно, на какое-то время интересы совпадали, но конкуренция будет продолжаться».

Соглашение, которое может быть достигнуто в ближайшее время, откроет регион для экономического развития. Но политолог Алексей Макаркин предупреждает, что, хотя Россия и Запад являются фактическими партнерами в заключении сделки, постфактум быстро вернется к открытому соперничеству.

Соглашение приходит, когда измученная и разочарованная Армения, которая потерпела решительное поражение в войне 2020 года, уступает большинству требований Азербайджана в надежде на то, что сможет проложить новый курс без альбатросов бесконечной войны, вьющихся на ее шее. За последние несколько месяцев лидеры Армении и Азербайджана курсировали между Вашингтоном, европейскими столицами и Москвой, каждый из которых получил одно и то же сообщение о необходимой форме постоянного урегулирования.

Несмотря на резкие разногласия по поводу войны на Украине, Россия и Запад демонстрируют намеки на возможность найти точки соприкосновения по другим важным вопросам, о чем свидетельствует предстоящий мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Возможно, наиболее примечательным является то, что Армения и Азербайджан находятся на грани соглашения западной и российской дипломатии, работая параллельно, если не одновременно.

Мирное соглашение, призванное положить конец ожесточенному конфликту, длившемуся три десятилетия из-за судьбы населенного армянами Нагорного Карабаха в Азербайджане, похоже, находится в пределах досягаемости.

Возможно, наиболее примечательным является то, что Армения и Азербайджан находятся на грани соглашения западной и российской дипломатии, работая параллельно, если не одновременно.

Соглашение приходит, когда измученная и разочарованная Армения, которая потерпела решительное поражение в войне 2020 года, уступает большинству требований Азербайджана в надежде на то, что сможет проложить новый курс без альбатросов бесконечной войны, вьющихся на ее шее. Соглашение может быть достигнуто уже 1 июня, когда лидеры Армении и Азербайджана примут участие в Европейском политическом сообществе (EPC), межправительственном форуме по будущему Европы в Кишиневе, Молдова.

READ Замминистра иностранных дел России заявил, что страны Запада стремятся к эскалации украинского кризиса Зачем мы это написали Ориентирован на историю Несмотря на резкие разногласия по поводу войны на Украине, Россия и Запад демонстрируют намеки на возможность найти точки соприкосновения по другим важным вопросам, о чем свидетельствует предстоящий мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

Но хотя соглашение может вызвать недовольство армян, оно намекает на все еще существующие точки соприкосновения между Россией и Западом, даже если они расходятся во мнениях по поводу Украины. За последние несколько месяцев премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев курсировали между Вашингтоном, европейскими столицами и Москвой, каждый из которых получил одно и то же сообщение о необходимой форме постоянного урегулирования. Неделю назад президент Владимир Путин сообщил двум кавказским лидерам, что, несмотря на некоторые технические детали, поддерживаемая Россией сделка почти готова.

Нельзя сказать, что Россия и Запад вместе работали над этим. «Скажем, они были на одной волне, — говорит Федор Лукьянов, редактор отдела России в московском внешнеполитическом журнале Global Affairs. «В данном случае их интересы совпали, хотя в нынешнем контексте это кажется немного необычным».

территориальная целостность Азербайджана

Конфликт тлеет с советских времен заката, когда Армения и Азербайджан участвовали в взаимных раундах жестоких этнических чисток. Последовала кровопролитная война, которая прекратилась в начале 1990-х годов, когда победившая Армения контролировала Нагорный Карабах, а также большую часть Азербайджана.

Десятки тысяч азербайджанцев были перемещены в результате армянской оккупации, и мстительный президент Алиев, который брал у него интервью много лет назад, поклялся использовать нефтяные богатства Азербайджана для создания военной машины, способной вернуть утраченные земли. В 2020 году ему удалось убрать Армению с большей части оккупированных территорий. Но Россия, традиционный влиятельный посредник в регионе, вмешалась, чтобы добиться перемирия, в ходе которого были задействованы российские миротворцы для защиты армянского населения Нагорного Карабаха.

Но российское влияние в регионе уже ослабевало, а покровительство Турции победившему Азербайджану стало новым фактором, смещающим чашу весов. После завоевания Украины власть России ослабла еще больше. Западные державы увидели возможность для Армении, а ее прозападный лидер г-н Пашинян вышел из орбиты Москвы.

За последний год г-н Алиев стал более настойчиво добиваться прекращения конфликта, в результате которого Нагорный Карабах с его 120 000 армянами остается внутри Азербайджана. Недавно он отказался от предыдущих предложений об автономии и настаивал на том, что, поскольку Нагорный Карабах является частью суверенного Азербайджана в соответствии с международным правом, регион должен управляться из Баку, столицы Азербайджана, а его жители должны принять условия азербайджанского гражданства или покинуть его.

До недавнего времени Армения не могла этого вынести. Но после нескольких раундов челночной дипломатии с США, Европой и Россией г-н Пашинян 22 мая наконец предложил концессию на ледокол. В течение трех десятилетий российская и западная дипломатия соглашались с тем, что Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана, и впервые армянский лидер неохотно признал это.

«Армения признает территориальную целостность Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, предполагая, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении площадью 29 800 квадратных километров», — сказал г-н Пашинян. «Эти 86 600 квадратных километров включают в себя и Нагорный Карабах».

Будущее Нагорного Карабаха

Остается камень преткновения, как поступить с ныне оказавшимся в затруднительном положении населением небольших, горных, самопровозглашенных независимых государств, которые армяне называют Арцахом.

«После установления территориальной целостности Азербайджана население Нагорного Карабаха становится источником внутреннего беспокойства», — говорит Эльгар Велизаде, независимый политолог из Баку. Это серьезное препятствие, но я уверен, что оно будет решено. Это та основа, на которой можно строить добрососедские отношения.

Атом Мхитарян, сопредседатель Армянской ассоциации политологов, говорит, что уступка г-на Пашиняна была сделана при условии, что «права и безопасность армян, живших на своей исконной земле, [Karabakh] на тысячи лет. Но ни слова не было слышно о том, что это будут за права и как будет гарантироваться их безопасность. … До сих пор неясно, как Россия или Запад будут использовать свои инструменты и средства для обеспечения и контроля за выполнением договоренностей.

Г-н Лукьянов говорит, что в течение трех десятилетий исходило из того, что ни одно армянское правительство не может бросить карабахских армян и выжить политически. Но г-н Пашинян, кажется, готов сделать именно это.

«Кажется, предположение о том, что Пашинян хочет избавиться от бремени Карабаха, возможно, было правильным», — говорит Лукьянов. Но загадка в том, почему армянская община так негативно к этому относится? Соглашение возможно сейчас, после того, как Азербайджан перенастроил баланс, потому что сейчас Армения находит такой исход приемлемым. Если с этим согласны армяне, то почему не все остальные? «

Большинство экспертов предупреждают, что будущее карабахских армян, скорее всего, решится путем эвакуации в Армению. Ни Запад, ни Россия, похоже, не желают давить на Баку, чтобы он предоставил автономию этому населению, чья всегда сомнительная способность как независимого государства рухнула после поражения Армении три года назад.

Соглашение, которое может быть достигнуто в ближайшее время, откроет регион для экономического развития, в том числе давно осажденных транспортных коридоров, трубопроводов и туризма. Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий, независимого политического аналитического центра в Москве, говорит, что Россия и Запад, будучи фактически партнерами в заключении сделки, быстро вернутся к открытому соперничеству.

«Россия и Запад не сотрудничали, они просто соревновались в том, кто сможет заставить обе стороны сесть и подписать соглашение», — говорит он. Россия захочет сохранить свою традиционную роль в регионе, продолжая при этом свою миротворческую миссию. Запад захочет уменьшить роль России и заставить ее миротворцев уйти после подписания соглашения. Возможно, на какое-то время интересы совпали, но конкуренция будет продолжаться.