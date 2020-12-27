Не переставайте отмечать новогоднюю вечеринку (даже заранее)

Несмотря на антиправительственные ограничения, ограничивающие ночную жизнь, В России можно найти способ праздновать.
Алексей Дедкин, Владелец кадровой организации в Перми, на востоке России, несколько дней назад пригласил своих шестерых коллег в караоке-бар на традиционную новогоднюю вечеринку.
Следует
Все в порядке!
Они забронировали отдельную комнату, где могли отпраздновать вместе, избегая контактов с другими клиентами.
«Мы думали о переносе или выборе другого типа вечеринки, но люди так устали от сетевых и удаленных мероприятий, что пришли все!» – пояснил Алексей Тедкин.
Проверка полиции
Их тоже можно считать мошенниками, но вечеринка Алексея соблюдает местные правила в отношении социальной дистанции и сроков: вечеринка заканчивается до 1 часа ночи, что разрешено в Перми. В Москве бары и рестораны закрываются в 23:00..
Полиция часто обыскивает помещения в поисках улик. Штрафы для владельцев баров могут составлять от 300 000 рублей до 400 евро.
«Спутник» позаботится об этом?
Россия охвачена быстрой вспышкой: в субботу зарегистрировано 29 258 новых случаев коронавируса Всего по стране более трех миллионов случаев.Я.
Российские чиновники, начиная с президента Владимир Путин, Они выступали против второй национальной изоляции или закрытия крупного бизнеса.
Массовая вакцинация против Govt-19 началась в России в начале декабря. Спутник v, Путин уже объявил и продвигал вакцину по всей стране 11 августа: “Наша вакцина готова! “
Обновляемые данные о вирусе короны по всему миру в реальном времени
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