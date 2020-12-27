27 декабря, 2020

Не переставайте отмечать новогоднюю вечеринку (даже заранее)

Arzu 27 декабря, 2020 1 min read

Несмотря на антиправительственные ограничения, ограничивающие ночную жизнь, В России можно найти способ праздновать.





© AFP


Алексей Дедкин, Владелец кадровой организации в Перми, на востоке России, несколько дней назад пригласил своих шестерых коллег в караоке-бар на традиционную новогоднюю вечеринку.

Следует

Следует

Все в порядке!

Они забронировали отдельную комнату, где могли отпраздновать вместе, избегая контактов с другими клиентами.

«Мы думали о переносе или выборе другого типа вечеринки, но люди так устали от сетевых и удаленных мероприятий, что пришли все!» – пояснил Алексей Тедкин.

Проверка полиции

Их тоже можно считать мошенниками, но вечеринка Алексея соблюдает местные правила в отношении социальной дистанции и сроков: вечеринка заканчивается до 1 часа ночи, что разрешено в Перми. В Москве бары и рестораны закрываются в 23:00..

Полиция часто обыскивает помещения в поисках улик. Штрафы для владельцев баров могут составлять от 300 000 рублей до 400 евро.

«Спутник» позаботится об этом?

Россия охвачена быстрой вспышкой: в субботу зарегистрировано 29 258 новых случаев коронавируса Всего по стране более трех миллионов случаев.Я.

Российские чиновники, начиная с президента Владимир Путин, Они выступали против второй национальной изоляции или закрытия крупного бизнеса.

Массовая вакцинация против Govt-19 началась в России в начале декабря. Спутник v, Путин уже объявил и продвигал вакцину по всей стране 11 августа: “Наша вакцина готова! “

Обновляемые данные о вирусе короны по всему миру в реальном времени

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