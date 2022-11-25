«Не работайте в потогонных мастерских»: Бриттни Гринер не должна была совершать эту грубую ошибку в российской тюрьме

Скандальная звезда WNBA Бриттни Гринер, которая провела в тюрьме более 200 дней, будет отбывать остаток своего срока в российской колонии строгого режима. Чиновники арестовали ее в начале этого года после того, как в ее багаже ​​были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса.

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В уголовной колонии ИК-2, расположенной в России, Гринер будет находиться следующие девять лет. Тюрьма печально известна нечеловеческими условиями труда. Заключенные работают в небезопасных условиях, что иногда приводит к травмам.

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Бывшая заключенная Надя Толконникова, участница музыкальной группы Pussy Riot, провела два года в колонии строгого режима. Недавно стали известны шокирующие подробности об колонии строгого режима и лечении, которое ожидает Гринер. Кроме того, у нее также есть несколько советов для суперзвезды WNBA.

Она посоветовала Бритни Гренье не работать в потогонных мастерских.

Звезда Феникса Меркьюри Бритни Гринер Он будет отбывать девять лет в печально известной колонии строгого режима ИК-2. Бесчеловечные часы, враждебное население заключенных и жестокие охранники — обычное дело в тюрьме.

Отсидев два года в колонии-поселении, бывшая заключенная Надя Толконникова рассказала о том, что ждет Гринер. По ее словам, Гринер следует избегать работы в потогонных мастерских. У них старые машины, которые иногда приводят к травмам гостей.

Толконникова Он сказалИ Что бы я предложил Бритни, если бы мог [would be] За то, что не работал в потогонных цехах. Вы можете на мгновение подумать, что если бы я следовал правилам, моя жизнь была бы лучше, но на самом деле эти обстоятельства ужасны».

Грейнеру предстоит провести девять долгих и тяжелых лет в печально известной тюрьме. Ее единственная надежда остается на сделку по обмену пленными. Чиновники месяцами вели переговоры о взаимовыгодных условиях.

Гринер могут избавить от пыток из-за внимания СМИ

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После скандального ареста Бритни Гринер оказалась в центре внимания. Хотя иногда это может быть бременем для ее семьи, внимание может спасти БГ от тюрьмы.

«Что вселяет в меня надежду, так это то, что, как правило, заключенные, привлекающие внимание средств массовой информации, не подвергаются пыткам».— сказала Толконникова. Грейнер была частью многих дискуссий после ее ареста. Естественно, реакция людей во всем мире разная. Некоторые считают, что она должна быть в тюрьме за нарушение закона, в то время как некоторые считают, что она должна вернуться в США.

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