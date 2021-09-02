Не смотри сейчас: как взгляд робота может повлиять на человеческий мозг

1 сентября (Рейтер). Давно известно, что зрительный контакт с роботом может быть неприятным. У ученых даже есть название для этого неприятного ощущения: «Суперволина».

Теперь, благодаря исследователям из Италии, мы также знаем, что это больше, чем просто чувство.

Команда из Istituto Italiano Di Tecnologia (IIT) в Генуе показала, как взгляд робота может заставить нас думать, что мы социально взаимодействуем, и замедлить нашу способность принимать решения.

«Взгляд – очень важный социальный сигнал, который мы используем ежедневно при взаимодействии с другими людьми», – сказала профессор Агнешка Викоска, ведущий автор исследования, опубликованного в среду в журнале Science Robots.

«Вопрос в том, вызовет ли взгляд робота очень похожие механизмы в человеческом мозге, как взгляд другого человека».

Команда попросила 40 добровольцев сыграть в видеоигру «про цыпленка», в которой каждый игрок должен решить, позволить ли машине двигаться прямо к другой машине или свернуть, чтобы избежать столкновения, с роботом-гуманоидом, сидящим перед ними.

Голова Ai-Da, робота-гуманоида, способного рисовать людей с натуры с помощью глаз и руки, в офисе робототехнической компании Engineered Arts в Фалмуте, Корнуолл, Великобритания, 7 февраля 2019 г. REUTERS / Matthew Stock / File Photo Подробнее

Между раундами игрокам приходилось смотреть на робота, который иногда оглядывался назад, а иногда в сторону.

В каждом сценарии ученые собирали данные о поведении и нервной активности с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая обнаруживает электрическую активность в головном мозге.

«Наши результаты показывают, что на самом деле человеческий мозг обрабатывает восприятие бота как социальный сигнал, и этот сигнал влияет на то, как мы принимаем решения, на стратегии, которые мы используем в игре, а также на наши реакции», – сказал Викоска. .

«Взаимный взгляд роботов влиял на решения, откладывая их, поэтому люди гораздо медленнее принимали решения в игре».

Полученные данные имеют значение для того, где и как роботы-гуманоиды будут развертываться в будущем.

«Как только мы поймем, когда роботы вызывают социальную гармонию, мы сможем решить, какой контекст желателен и полезен для людей и в каком контексте этого не должно происходить», – сказал Викоска.

Согласно отчету Международной федерации робототехники, в период с 2018 по 2019 год глобальные продажи профессиональных сервисных роботов уже подскочили на 32% до 11,2 миллиарда долларов.

(Отчетность Стюарта МакДилла) Редакция Алекса Ричардсона

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