Не сравнивай меня ни с каким другим рэпером

Вечернее шоу с Джимми Фэллоном в главной роли — сезон 10 — Фото: Тодд Овёнг / NBC

Лил Бэби Хочет Вы должны знать, что он уникален. Во время своего последнего появления на Вечернее шоу Рэпер снялся в фильме «Джимми Фэллон», дебютировав с «Русской рулеткой», заключительным треком на его недавно выпущенном студийном альбоме «It’s Only Me». На записи уроженец Атланты обращается ко всем, кто слушает: «Не сравнивайте меня ни с каким другим рэпером, я чувствую себя настоящим».

Прямая дорожка была сделана с полной опорой, а Lil Baby сидела впереди и в центре сцены. Между тем, черно-белое слайд-шоу из детских фотографий и иллюстраций его родного города украшало экран позади него. «Еще одно кровавое лето в Атланте, пять друзей погибли», — пел он. «Мама сказала мне, что вода холодная, а я все равно в нее окунался».

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«Русская рулетка» появляется как последние 23 трека в это просто я. На протяжении всего альбома Lil Baby сотрудничает с Nardo Wick, Young Thug, Future, Jeremih, EST Gee, Pooh Shiesty и другими.

Альбом выходит через несколько недель после выхода Освобожденный: История Lil ‘Babyдокументальный фильм Amazon Prime Video, в котором рассказывается о его неожиданном восхождении к славе и о том, как он воспринял музыку после того, как провел время в тюрьме — обе темы освещаются в альбоме и в «Русской рулетке».

«Я разбогател, это история моей жизни / Я уехал с улицы в коляске и тут же вернулся», — напоминает он. «Никогда не сомневайся в моей лояльности, если она глубока, не надо / Кажется, мне труднее всего, когда я прохожу через это».

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