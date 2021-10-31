«Не сразу»: Россия сигнализирует о нежелании позволить талибам вступить в ООН | Новости мира

Посол России в ООН Василий Небензия заявил в пятницу, что никто не торопится признать талибов в качестве правительства Афганистана, указав, что Москва не готова позволить исламистам представлять Афганистан в ООН.

Он также сказал, что ООН и односторонние санкции в отношении лидеров Талибана должны быть рассмотрены, но «возможно, не сразу».

«Вопрос о признании возникнет, когда международное сообщество будет уверено, что обещания и обязательства, взятые на себя властями, выполнены», – сказал Небензиа репортерам.

Он имел в виду обещания Талибана, сделанные после того, как в середине августа группа свергла поддерживаемое Западом правительство, которые включали поддержку прав человека, особенно прав женщин и девочек, а также борьбу с терроризмом и наркотиками.

Организация Объединенных Наций рассматривает противоречивые требования относительно того, кто должен представлять Афганистан. Талибан назначил своего представителя в Дохе Сохаила Шахина послом ООН, а Гулам Изакзай – посланник ООН, представляющий правительство, свергнутое талибами, – стремится остаться в стране.

«Когда вручаются верительные грамоты, они вручаются от имени главы государства», – сказал Небензя. «Если он представлен от имени (главы) страны, которую никто не признает, вы должны представить свои собственные выводы».

Комитет ООН по полномочиям из девяти членов, в который входят Россия, Китай и Соединенные Штаты, должен изучить конкурирующие афганские претензии в следующем месяце, и решение, вероятно, будет принято до конца года.

«Главное сегодня – стабилизировать ситуацию в стране», – сказал Небензия. «Экономика находится на грани коллапса из-за нехватки ресурсов, которые были заморожены и не будут освобождены в ближайшее время, судя по заявлениям, которые мы слышим», – добавил он.

Афганистан разместил активы на миллиарды долларов за рубежом в Федеральной резервной системе США и других центральных банках Европы, но эти средства были заморожены с момента прихода к власти талибов.

«Мы призываем международное сообщество поддержать Афганистан, разморозив почти 10 миллиардов долларов в активах афганского народа и возобновив помощь в целях развития и проекты, обещанные Афганистану», – написал Шахин в пятницу в Твиттере.

По словам официальных лиц ООН, даже Организация Объединенных Наций не может получить достаточно денег в Афганистане для оказания помощи миллионам людей, находящихся на грани голода, и изо всех сил пытается разработать варианты, которые помогут стабилизировать рушащуюся экономику.

«Перевозка наличных в самолетах … может быть не лучшим решением», – сказал Небензия.