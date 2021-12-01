Нигерия: протестующие против SARS отвергают жест примирения губернатора Лагоса

Назначенная Лагосом комиссия пришла к выводу, что расстрел армейскими войсками мирных демонстрантов у ворот со списком погибших можно охарактеризовать как бойню. Но федеральное правительство страны жестоко дискредитировало отчет, а министр информации Лай Мухаммад назвал его «ничем иным, как победой фейковых новостей».

Выступая на пресс-конференции в Лагосе, Сану Олу призвал в следующем месяце провести «марш за мир» для примирения.

«В декабре я возглавлю Марш мира, чтобы проповедовать лекарство для нашей земли», — сказал он. «Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы направить открытое приглашение нашей молодежи, членам дипломатического корпуса, группам гражданского общества, студентам, средствам массовой информации, а также другим заинтересованным сторонам присоединиться ко мне».

Нигерийские художники Фоларин Фалана (Фальц) и Дибо Адебайо (г-н Маркарони), которые были среди знаменитостей, приглашенных на марш мира, отклонили приглашение губернатора.

Фалана опубликовала твит во вторник вечером, назвав предложенный марш мира «неуважительным» и «шуткой». «Предложение« Прогулка к миру »звучит как шутка и звучит очень неуважительно. Людей хладнокровно убивали, и больше года не было достигнуто ни капли справедливости. Как может быть мир без справедливости?» твитнуть Читать. Адебайо утверждал, что усилия по примирению должны начаться с выполнения отчета Судебного комитета. «Я смиренно отклоняю приглашение г-на губернатора. Правительство само создало комитет. Комитет представил рекомендации. Я считаю, что реальное миротворчество начнется с выполнения рекомендаций комитета. А затем мы можем начать доверять правительство «, — написал он в твитнуть Губернатор Лагоса не стал напрямую комментировать осуждение доклада федеральным министром, но отметил, что «слишком легко принять чью-то сторону и выбрать эмоции, а не правду, даже когда правда существует в тени нюансов… Сегодня я стою. прежде чем вы заявите, что я отвергаю этот курс, я приглашаю вас всех сделать то же самое ». READ Китай блокирует BBC World News после того, как Великобритания отозвала лицензию CGTN Он добавил, что ответ его администрации будет основываться на законах и доказательствах. «Как я упоминал ранее, у нас нет намерений участвовать в театральных представлениях или еще больше разжигать страсть к вопросу, который вызвал большой интерес и споры как на национальном, так и на международном уровне. Наши решения и действия будут полностью основываться на законе, количестве доказательств и безупречное уважение к истине ». Правительство Нигерии постоянно отрицало стрельбу в протестующих у ворот со списком погибших, несмотря на обилие видеодоказательств и свидетельских показаний. Составлено CNN Члены судебной комиссии по расследованию и компенсации Арбитражного суда Лагоса сообщили CNN, что выводы комиссии, которые противоречат официальным отчетам об инциденте, были основаны на объективности и фактах. Член комитета Маджикудонми Темитопе Олавасён сказал CNN, что отказ федерального правительства от отчета комиссии был просто попыткой «уклониться от ответственности и правосудия». «Федеральное правительство ищет любой возможный способ избежать ответственности и правосудия», — сказал Олвасион. «Заявления министра буквально говорят о том, что правительство в первую очередь не дожидалось отчета комиссии. Это говорит только об их неискренности». Олуисион призвал власти «взять на себя ответственность», чтобы «успокоить чувства людей». Комиссия рекомендовала, среди прочего, выплатить компенсацию жертвам стрельбы у ворот со списком погибших и другим лицам, пострадавшим от нарушений прав человека. Губернатор Сану Олу заявил в своем выступлении, что жертвам жестокости полиции было выплачено более 1 миллиона долларов (420 миллионов найр) в соответствии с рекомендациями комиссии.