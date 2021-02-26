Ниже нуля выходит из раннего доступа, запуск которого начнется в мае • Eurogamer.net

На Xbox, PlayStation, Switch и ПК.
Subnautica: Under Zero, отдельное расширение удивительного подводного приключения на выживание в Неизвестном мире на 2018 год, наконец, получит полную версию 1.0 14 мая.
К началу мая Subzero будет находиться в раннем доступе почти два с половиной года (его предшественник, напротив, находился в разработке в раннем доступе немного дольше, всего за три года) и будет полностью выпущен. проверка игры Переход на Nintendo Switch, Xbox, PlayStation и ПК.
Если вы не в курсе событий, действие Subnautica: below Zero происходит после первой игры и бросает вызов игрокам и принимает новый ход, чтобы выжить в ранее невидимой части Planet Ocean 4546B – с помощью знакомых систем строительства, крафта и т. Д. и разведка.
Эта новая локация намного более ледяная и крутая, чем игроки Subnautica, с которыми раньше сталкивались, принося свои уникальные биомы, существ и другие сюрпризы. Посмотрите действие «Ниже нуля» в трейлере выше, но имейте в виду, что он полон спойлеров.
Unknown Worlds подтвердила Subnautica: консольные версии ниже Zero будут доступны как в цифровом, так и в физическом виде после запуска вместе с версией для ПК 14 мая.
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