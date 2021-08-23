Нижняя часть обзора колокола: Акшай спешит на помощь

У нашего шпиона есть кодовое имя Белл Боттом, и да, он тоже их носит. Он мастер на все руки, играет в шахматы и музыку, знает французский и немецкий языки, надеется сдать экзамен UPSC и имеет «запасной вариант на всякий случай». Его любовь к матери Индии основывается на его преданности матери. Обе матери не могут ошибаться. Таким образом, показано, что Андруни Моамалат (внутренние дела) Индии управляются видеши таакат (иностранная рука), как в Пакистане; В частности, через внутреннюю разведку (ISI). ISI несет полную ответственность за разжигание нестабильности в Индии, даже в мирное время, и за финансирование террористических групп – бессмертные группы, такие как Azaadi Dal, JKLF и т. Д., Воображаются.

В то время как пакистанский народ быстро получает одобрение, политики и администраторы – от президента Зия-уль-Хака до главы ISI – до похитителей и даже пакистанского печенья предстают в зловещем свете, граничащем с нелепым и нелепым. На самом деле, шпионские игры старой эры с самого начала выглядят многообещающе забавными, и хотелось бы, чтобы в фильме все продолжалось в игровой форме. Тяжелый груз национализма и серьезный инцидент, на котором основан фильм, не позволяют этого. Однако пленка не выдерживает даже актуальности и напряженности. Средняя часть становится дряблой, длинной и скучной по мере того, как фильм движется вперед и назад во времени и излишне перемежается хриплым юмором о футболе, выносливости, деторождении и скучными песнями. Даже кульминация кажется плоской, тихой и прохладной, когда задача решается больше благодаря погоде, чем храбрости вдохновителей.

Фильм полностью сосредоточен на Кумаре за счет всех остальных и всего остального. Даже основные участники схемы – похитители и заложники – не выдерживают критики. Звезда держит шоу вместе, как робот, адаптируясь к патриотическому поступку, в котором он себя ограничил. Отрывки из комедии в сцене, в которой он говорит со своей матерью о том, как он купил специальные прокладки для охлаждающей жидкости в Rajouri Garden. Или когда он бормочет о том, как платить бедному индейцу Джеймсу Бондсу за бензин из собственного кармана. Это Кумар – например, из Jolly LLB2 – нуждается в восстановлении и возрождении. Но если его праведная националистическая позиция займет свое место, пусть будет так.