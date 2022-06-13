Основываясь на 90 процентах от общего числа голосов, подсчитанных в воскресенье вечером, Ensemble набрала 25,37 процента (5,1 миллиона голосов), в то время как левая NUPES во главе с Жан-Люком Меланшоном на данный момент набрала 24,31 процента (4,9 миллиона голосов), результаты неполные. Представлено Министерством внутренних дел Франции.

Второй тур голосования назначен на 19 июня. Если затем группа не наберет абсолютного большинства в 289 голосов, чего ожидают социологи, Макрон станет первым французским президентом, который будет править страной и не получит парламентского большинства. После избирательной реформы 2000 г.

«Реальность такова, что после первого тура президентская партия терпит поражение и терпит поражение», — заявил Меланшон в воскресенье после объявления первых прогнозов.

Воскресное голосование было омрачено падением энтузиазма: согласно данным Министерства внутренних дел, явка, как ожидается, составит 47 процентов — самый низкий показатель в первом туре парламентских выборов с 1958 года, когда была создана нынешняя Пятая французская республика.

Частичные результаты Министерства внутренних дел также показали, что ультраправое Национальное объединение и правая Республиканская партия-учредитель отставали на 19,9% и 10,58% соответственно. Между тем, правый политический обозреватель Эрик Земмур — его новая крайне правая партия Завоевания! По предварительным результатам он получил менее 5% голосов — он не прошел в следующий тур голосования за место в парламенте, на которое он нацелился.

Парламентские выборы во Франции проходят по двухтуровой системе, как и президентские выборы. Если никто не набирает более половины голосов в первом туре, все кандидаты, набравшие не менее 12,5% зарегистрированных избирателей, имеют право на участие во втором туре.

В мае Елисейский дворец объявил, что министры правительства, потерпевшие поражение на парламентских выборах, должны будут уйти в отставку со своих министерских постов.

Среди 15 чиновников министерского уровня, баллотирующихся на выборах, несколько рискуют проиграть, в том числе Клеман Бонн, полномочный министр по делам Европы, который сыграл важную роль в реагировании Франции на украинский кризис.