Министерство обороны Великобритании заявило, что попытки России улучшить моральный дух своих солдат, отправляя артистов на передовую, «вряд ли существенно поднимут» их настроение. В своем ежедневном отчете министерство обороны предположило, что «чрезвычайно высокий уровень потерь, плохое руководство и проблемы с оплатой труда», от которых страдают российские войска в Украине, стали слишком повсеместными, чтобы их можно было исправить с помощью того, что Министерство обороны России назвало «творческой линией фронта». ” В Минобороны заявили, что чувство безнадежности и «неясность в отношении целей войны» теперь представляют собой «значительную слабость» российских войск, поскольку обе стороны готовятся к трудной зиме, в которой способность оправиться от травм будет снижена более чем вдвое из-за морозов. .
Минобороны России объявило в середине недели, что в Украину будут направлены две «творческие фронтовые бригады» для поднятия морально-боевого духа своих солдат.
Сообщения о том, что путинские солдаты чрезмерно пьют и бунтуют против своих командиров, за последние несколько месяцев распространились по различным платформам социальных сетей.
Наступление зимы, которая несоразмерно затронет многих плохо снабжаемых и плохо обученных российских солдат, может оказаться фатальным для путинской экспансионистской программы.
Через несколько дней после того, как Минобороны России организовало сбор и транспортировку переданных в дар музыкальных инструментов в передовые армии, было объявлено, что будут направлены «технические» бригады для «поддержания высокого морально-политического и психологического состояния». [among] Участники спецоперации.
Но шансы на то, что у них возникнут проблемы с вооруженными силами, которые борются с уверенными в себе и хорошо поддерживаемыми вооруженными силами Украины, невелики, по данным британского министерства обороны.
В своем ежедневном отчете МО писало: «Хрупкий моральный дух почти наверняка остается главной слабостью большинства российских сил.
Однако опасения солдат были сосредоточены в первую очередь на чрезвычайно высоком уровне потерь, плохом руководстве, проблемах с оплатой труда, нехватке оборудования и боеприпасов, а также отсутствии ясности в отношении целей войны.
«Вряд ли усилия «Творческих бригад» существенно снимут эти опасения».
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На западе украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили атаки русских на город Бахмут, который стал центром боевых действий.
Официальные лица сообщили, что российские силы, которые вместе с группой наемников Вагнера вели в городе клещи, были успешно отброшены в нескольких районах.
Они сообщили, что украинские силы успешно обороняли районы возле Зеленополья, в четырех километрах к северо-востоку от Бахмута, возле Обытного, в трех километрах к югу от города, и Андровку, которая находится к юго-западу.
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