Министерство обороны Великобритании заявило, что попытки России улучшить моральный дух своих солдат, отправляя артистов на передовую, «вряд ли существенно поднимут» их настроение. В своем ежедневном отчете министерство обороны предположило, что «чрезвычайно высокий уровень потерь, плохое руководство и проблемы с оплатой труда», от которых страдают российские войска в Украине, стали слишком повсеместными, чтобы их можно было исправить с помощью того, что Министерство обороны России назвало «творческой линией фронта». ” В Минобороны заявили, что чувство безнадежности и «неясность в отношении целей войны» теперь представляют собой «значительную слабость» российских войск, поскольку обе стороны готовятся к трудной зиме, в которой способность оправиться от травм будет снижена более чем вдвое из-за морозов. .

Минобороны России объявило в середине недели, что в Украину будут направлены две «творческие фронтовые бригады» для поднятия морально-боевого духа своих солдат.

Сообщения о том, что путинские солдаты чрезмерно пьют и бунтуют против своих командиров, за последние несколько месяцев распространились по различным платформам социальных сетей.

Наступление зимы, которая несоразмерно затронет многих плохо снабжаемых и плохо обученных российских солдат, может оказаться фатальным для путинской экспансионистской программы.

Через несколько дней после того, как Минобороны России организовало сбор и транспортировку переданных в дар музыкальных инструментов в передовые армии, было объявлено, что будут направлены «технические» бригады для «поддержания высокого морально-политического и психологического состояния». [among] Участники спецоперации.