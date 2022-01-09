Низкий профиль Байдена в Гуантанамо вызывает возмущение, поскольку он достигает 20 лет в тюрьме

Сторонники закрытия лагеря для военнопленных Гуантанамо были настроены оптимистично, когда президент Джо Байден вступил в должность. Этим летом они почувствовали облегчение после того, как Соединенные Штаты впервые за многие годы освободили заключенного. Сейчас многие становятся все более нетерпеливыми.

В последующие месяцы эта версия, Было немного признаков прогресса в закрытии печально известной военно-морской тюрьмы на базе США на Кубе. Это усилило скептицизм в отношении подхода Байдена, поскольку администрация завершает свой первый год работы, а центр содержания под стражей во вторник достигает важной вехи — 20-летия прибытия первых заключенных.

Уэллс Диксон, поверенный нью-йоркского Центра конституционных прав, который возглавил борьбу с лишением свободы на неопределенный срок без предъявления обвинений на базе.

«Между правозащитниками и людьми, которые смотрели это, много нетерпения и разочарования», — сказала Дафна Эвиатар, директор по безопасности по правам человека в Amnesty International USA.

Без более согласованных усилий те, кто хочет закрыть центр, опасаются повторения правления президента Барака Обамы. Обама сделал закрытие центра содержания под стражей в заливе Гуантанамо первостепенной задачей с первых дней своего пребывания в должности, но ему удалось сократить его только перед лицом политической оппозиции в Конгрессе.

«Мы не можем забыть, что эта страна сделала 20 лет назад и продолжает делать сегодня», — сказал Эвиатар. «У этой администрации, конечно, много дел, но это ужасное преступление против прав человека».

Осталось 39 заключенных. Это самый низкий показатель с первых дней существования центра заключения, когда первые группы, подозреваемые в связях с «Аль-Каидой» или «Талибаном», прибывали рейсами из Афганистана — в капюшонах, кандалах и в оранжевых комбинезонах — в то, что тогда было тихим аванпостом США на юго-восточное побережье для Кубы.

Гуантанамо стал эпицентром международного возмущения из-за плохого обращения с заключенными и пыток, а также из-за того, что США настаивают на том, что они могут бесконечно удерживать людей без предъявления обвинений на протяжении, казалось бы, бесконечной войны против «Аль-Каиды». К критикам добавился Майкл Леннерт, ныне отставной майор морской пехоты, которому было поручено открыть центр содержания под стражей, но он пришел к выводу, что содержание низкопоставленных боевиков в основном без предъявления обвинений противоречит американским ценностям и интересам.

«Для меня существование Гуантанамо — анафема для всего, за что мы выступаем, и по этой причине оно должно быть закрыто», — сказал Леннерт.

На пике своего развития, в 2003 году, в центре содержания под стражей содержалось около 680 заключенных. Президент Джордж Буш освободил более 500 человек, а Обама освободил 197 человек до того, как истекло время его усилий по сокращению населения.

Президент Дональд Трамп отменил приказ Обамы закрыть Гуантанамо, но в значительной степени проигнорировал место проведения. Во время своей первой кампании он пообещал «упаковать его с некоторыми плохими парнями», но никого туда не отправил и сказал, что ежегодные расходы на содержание центра заключения были «безумными» — около 13 миллионов долларов на одного заключенного.

Из оставшихся заключенных 10 предстанут перед военной комиссией в судебных процессах. болото годами. Среди них Халид Шейх Мохаммед, самопровозглашенный организатор терактов 11 сентября 2001 г. Два других человека все еще находятся в Гуантанамо, и один из них, бывший житель Мэриленда Маджид Хан, как ожидается, отбудет свой срок в следующем месяце.

Из остальных 27 13 были оправданы для освобождения, в том числе восемь при Байдене, которые теперь могут быть репатриированы или переселены в другое место. 24 человека не были оправданы, им не были предъявлены обвинения, и, вероятно, никогда не будет, и некоторые республиканцы продолжают защищать эту ситуацию, в том числе на слушаниях в Сенате в прошлом месяце.

Мы не боремся с преступностью. Мы на войне. Я не хочу никого мучить. Сенатор Линдси Грэм сказал: «Я хочу предоставить им надлежащую правовую процедуру, соответствующую тому, что они находятся в состоянии войны, и, если необходимо, я хочу удерживать их столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить нашу безопасность, или мы считаем, что они больше не представляют угрозы. .» , Р.Ц.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, который говорил на условиях анонимности для обсуждения внутренней политики, сказал, что СНБ «активно» работает с Министерством обороны, штата и юстиции и другими агентствами над сокращением населения в рамках ограничений, наложенных Конгрессом. Ограничения включают запрет на возвращение заключенных в некоторые страны, включая Йемен и Сомали, или отправку любых заключенных в Соединенные Штаты, даже для дальнейшего заключения.

Чиновник сказал, что администрация намерена закрыть центр содержания под стражей, что она «инициировала» после четырех лет бездействия при Трампе.

Одним из признаков прогресса являются восемь человек, освобождение которых было одобрено в рамках процесса проверки, установленного при Обаме. В эпоху Трампа выпустили только одного задержанного и единственное освобождение Саудовская репатриация В рамках предыдущей сделки по одобрению Военной комиссии.

Критики хотят, чтобы администрация Байдена была занята репатриацией или переселением оправданных заключенных и восстановлением подразделения Госдепартамента, занимавшегося усилиями, которые были уничтожены при Трампе.

«Пока я не вижу явных признаков того, что администрация собирается что-то с этим делать, я не чувствую себя комфортно», — сказал Линерт, генерал морской пехоты в отставке. «Если кто-то несет ответственность за закрытие Гуантанамо, я не разговаривал ни с кем, кто знает, кто это».

Правозащитники утверждают, что администрация могла бы решить судьбу остальных, заключив соглашение о признании вины с обвиняемыми по делам военных комиссий, и освободить оставшихся.

Простой подход Байдена может быть разумной стратегией, учитывая политическую оппозицию, с которой столкнулся Обама, говорит Рамзи Кассем, профессор права Городского университета Нью-Йорка, который с 2005 года представлял интересы 14 заключенных в Гуантанамо со своими студентами.

«Президент Байден, похоже, извлек уроки из оплошностей Обамы, переместил одного заключенного и оправдал многих, не говоря об этом вслух, нарисовав себе мишень на спине», — сказал Кассем. «Однако администрация должна ускорить темпы, потому что при скорости один заключенный в год она не приблизится к закрытию тюрьмы».