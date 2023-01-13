Никакая дальнейшая российская выгода не сможет переломить ход войны.

Тот факт, что некоторые российские элементы утверждают, что добились некоторого постепенного прогресса, указывает на неспособность России делать такие заявления.

«Украинские силы с их контрнаступлением, которое началось в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке российского наступления, отбрасывании российских войск, возвращении тысяч квадратных миль территории, и тот факт, что некоторые российские элементы утверждают, что они сделали некоторые дополнительные авансы», — сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в четверг, сказал корреспондент Укринформа, полагая, что Россия уже некоторое время не имеет возможности делать такие заявления.

При этом он отметил, что США оценивают ситуацию на Донбассе как продолжение ожесточенных боев.

«Мы ожидаем, что это продолжится», — добавил Прайс.

Он предполагает, что обе стороны будут продолжать получать все большие прибыли и убытки. «Но любое дополнительное усиление России, даже если оно обойдется дорого с точки зрения потерь, личного состава и техники, не сможет изменить ход войны», — сказал представитель.

Прайс резюмировал: «Никакое тактическое наступление не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулись президент Путин и его войска с первых дней этой войны, стратегическую неудачу, которая только усилилась с началом эффективного контрнаступления на Украине».

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