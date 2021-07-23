«Никаких компромиссов в деле об измене», – заявил бывший российский журналист Сафронов в колонке, удаленной с тех пор.

Колонка была удалена с сайта Ведомостей через несколько часов, но ее все еще можно удалить. получить это Через кеш Google.

«Я принял решение: никаких сделок», – написал Сафронов в пятницу в статье для «Ведомостей», одной из двух газет, в которых он работал старшим корреспондентом по вопросам защиты, прежде чем сменить профессию.

Адвокаты Сафронова Она сказала В прошлом месяце следователи заставили его заключить сделку по перехвату в обмен на телефонный звонок его матери в день ее рождения, но бывший журналист отклонил это предложение.

Заключенный в тюрьму бывший журналист Иван Сафронов Она сказала Он не станет заключать сделку с российскими властями по поводу того, что, по его словам, является необоснованным расследованием государственной измены.

Сафронов провел два месяца на своей новой работе в качестве советника главы Российского космического агентства Дмитрия Рогозина, когда он был арестован в ходе спецоперации 7 июля 2020 года.

31-летнему Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы в случае признания его виновным в государственной измене, обвинения он отрицает.

Хотя материалы дела засекречены, следователи утверждают, что Сафронов был завербован НАТО в 2012 году и что в 2017 году он передал чешской разведке секретную информацию о российских военных действиях на Ближнем Востоке и сотрудничестве с африканскими странами.

Адвокаты Сафронова обвинили следователей в том, что они не сообщили о совершенном им преступлении.

В пятничной колонке «Ведомостей» Сафронов утверждал, что суд над ним является частью «конвейера» десятков дел об измене против простых россиян – часто с целью получения показаний против других – которые расследуются каждый год. Он сказал, что в России растет число случаев шпионажа, потому что «система требует все новых и новых дел», но настоящие шпионы либо находятся под дипломатической неприкосновенностью, либо их трудно поймать.

Именно поэтому в России участились случаи шпионажа: своих людей проще арестовать, чтобы другие испугались. «Иностранцев боятся не они, а наш народ», – писал Сафронов.

«Линия сборки работает без остановок, и неважно, кто вы: чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист или ученый», – сказал он. Они общались с иностранными гражданами на работе или в повседневной жизни.

Суд в Москве в этом месяце удлиненный, длинный, удлиненный Сафронова под стражей до 7 октября.