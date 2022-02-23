«Никаких миротворцев»: глава ООН осуждает действия России: Прямой эфир | Новости украинско-российского кризиса

Глава ООН Антониу Гутерриш отверг планы России по отправке войск на восток Украины как «не миротворцев», потому что западные страны ввели жесткие санкции против Москвы.

Гутерриш заявил, что действия России по признанию двух сепаратистских территорий на востоке Украины нарушают территориальную целостность и суверенитет страны, и призвал к немедленному прекращению огня.

«Нам нужен контроль и разум», — сказал он. «Сейчас нам нужно активизироваться».

Объявив о том, что он назвал «первой частью» санкций, направленных против суверенного долга России, финансовых учреждений и «элиты», президент США Джо Байден назвал ввод российских войск «началом вторжения».

Великобритания ввела санкции в отношении российских банков и состоятельных лиц, а Германия приостановила процесс согласования проекта газопровода «Северный поток — 2».

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Япония вводит санкции против России

Япония присоединилась к эмбарго против России.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что меры включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии, замораживание активов некоторых россиян и ограничение их поездок в Японию.

«Действия России явно подрывают суверенитет Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти шаги и призываем Россию вернуться к дипломатическим переговорам», — сказал Кишида.

«Ситуация очень напряженная, и мы будем продолжать следить за ней».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о санкциях в своей резиденции в Токио в среду. [Kyodo/via Reuters]

11 минут назад (03:11 по Гринвичу)

Тайвань намерен усилить наблюдение в связи с украинским кризисом

Тайвань, который долгое время настороженно относился к Китаю, заявил, что усилит наблюдение и осведомленность о военных операциях в регионе, а также будет бороться с иностранной дезинформацией.

На совещании по вопросам безопасности в Украине в среду президент Цай Инвэнь призвала все службы безопасности и вооруженные силы «усилить мониторинг и раннее предупреждение о военных событиях вокруг Тайваньского пролива».

Пекин, который считает Тайвань своей собственностью, активизировал военные действия вокруг самоуправляющегося острова с тех пор, как Чай был впервые избран в 2016 году.

Он сказал, что Тайвань и Украина принципиально отличаются друг от друга с точки зрения географии, географии и международных дистрибьюторских сетей, согласно совещанию, прочитанному его офисом.

«Но перед лицом иностранных сил, занимающихся ситуацией в Украине и влияющих на моральный дух тайваньского сообщества, все правительственные ведомства должны усилить сдерживание интеллектуальной войны, которую ведут иностранные силы и местные коллаборационисты», — сказал Чай.

В заявлении не упоминается Китай.

32 минуты назад (02:49 по Гринвичу)

Австралия вводит «немедленные» санкции

Австралия вместе с США и Великобританией ввела санкции против России.

Выступая после экстренного заседания Совета национальной безопасности страны, премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что меры будут «немедленно» введены и нацелены на отдельных лиц и компании.

«Австралийцы всегда выступали против угнетателей, мы будем выступать против России вместе со всеми нашими партнерами», — сказал он, назвав ввод российских войск на восток Украины «вторжением».

В число целей входят восемь членов Совета безопасности России, а также банки и предприятия, включая транспорт, энергетику и телекоммуникации. Моррисон отказался назвать отдельных лиц, но сказал, что это лица, уполномоченные Соединенными Штатами и Великобританией.

Австралия ввела санкции против России после того, как в 2014 году она аннексировала Крым, а рейс MH17 был сбит над восточной Украиной, в результате чего погибли все находившиеся на борту.

1 час назад (02:20 по Гринвичу)

Дипломаты задаются вопросом, что может сделать ООН после резкого заявления Гутерриша

Дипломаты ООН приветствовали резкий отчет Антониу Гутерриша о действиях России на востоке Украины, но, по словам Роузленда Джордана из Al Jazeera, задаются вопросом, что на самом деле может сделать организация для решения проблемы.

Выступая из штаб-квартиры ООН, Гутерриш охарактеризовал отчет как «изгнание» и отметил, что он невероятно критически настроен по отношению к Москве, указав, что государства-члены «не выбирают и не выбирают», какой части Устава ООН они хотели бы следовать.

Однако ключевой вопрос для многих дипломатов заключается в том, что он может сделать для продолжения риторики и «что он действительно собирается делать за кулисами, чтобы разрешить этот кризис без гибели многих людей на востоке Украины», сказал он.

1 час назад (02:10 по Гринвичу)

Санкции Великобритании раскритиковали как простую «пощечину».

Некоторые аналитики и политики считают санкции против России слишком слабыми.

Стивен Киннак, теневой министр британской оппозиции от лейбористской партии, говорит, что британские санкции, которые не имеют крупного банка или «значительной олигархии», были «ударены по запястью, когда нужно что-то более сложное».

Финансист и активист Билл Бродер назвал шаг Великобритании «довольно теплым», а США — «твердым началом».

Теперь вода приближается к температуре, необходимой для приготовления идеального чая. Путин управляет мафией, управляйте ею вместе. Они прячут имущество от семьи, телохранителей и поваров. Они покупают политиков, чтобы защищать их. Разоблачить все. Верните их в путинское полицейское государство, которое помогло их построить. https://t.co/cOBVaJH0sQ — Гари Каспаров (Kasparov63) 22 февраля 2022 г.

2 часа назад (01:35 по Гринвичу)

Канада объявила о санкциях против России и ввела войска в Латвию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первых санкциях против России.

Согласно плану, канадцам будет запрещено покупать суверенный долг России и совершать любые финансовые операции с удерживаемыми повстанцами районами Луганска и Донецка.

Канада также допустит российских законодателей, проголосовавших за признание Донецка и Луганска независимыми государствами.

Оба поддерживаемых государством российских банка подверглись дополнительным санкциям.

Трюдо отправляет в Восточную Европу дополнительные канадские войска, в том числе 460 военнослужащих канадских вооруженных сил, в основном в Латвию.

Он назвал приказ Путина о вводе войск на восток Украины «явным посягательством на суверенитет».

«Не заблуждайтесь: это дальнейшая агрессия против суверенного государства, и это совершенно неприемлемо», — сказал он, добавив, что России «еще не поздно» потребовать дипломатического решения.

2 часа назад (01:12 по Гринвичу)

Спутниковые снимки показывают новые боевые действия

Американская компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки, на которых видно новое размещение более 100 военных машин и десятков военных палаток на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.

Фотографии также включают заявление Максара о том, что он был новым полевым госпиталем, завербованным недалеко от границы на западе России.

На спутниковом снимке показан обзор полевого госпиталя и позиции войск в Белгороде, Западная Россия. [Maxar Technologies via Reuters]

3 часа назад (00:28 по Гринвичу)

«Сейчас время санкций», — глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал санкции США против российских банков и призвал мир использовать «всю свою экономическую мощь, чтобы наказать Россию».

Гулеба, который разговаривал с Плинкеном, обвинил Путина в том, что он сорвал Минскую сделку с целью восстановления мира на востоке Украины путем признания двух разделенных украинских областей.

«Действие России является серьезным нарушением международного права и новым актом агрессии против суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому Украина твердо убеждена, что пришло время для санкций».

3 часа назад (00:25 по Гринвичу)

«Никаких миротворцев»: глава ООН осуждает план России по вводу войск

Президент ООН Антониу Гутерриш отверг заявления России о том, что войска, дислоцированные на востоке Украины, являются «миротворцами».

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее разрешения, они не являются беспристрастными миротворцами. Они не миротворцы», — заявил генсек ООН журналистам в Нью-Йорке.

Гутерриш также отверг обвинения России в геноциде русских этнических групп на востоке Украины.

— Я так не думаю, — сказал он.

Здравствуйте и добро пожаловать в серию новостей Аль-Джазиры об украинско-российском кризисе.

Я Кейт Мэйбери из Куала-Лумпура.

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