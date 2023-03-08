Никаких ожиданий от Хайдена Дигана, только чистая радость от его семьи на первом подиуме.

Когда 17-летний Хайден Диган дебютировал в Monster Energy 250 East Supercross в Хьюстоне, его не обременяли ожидания команды, его семьи или самого себя. В начале сезона он был готов провести еще один год в классе Supercross Futures, но затем заняв пятое место в открытии сезона в Анахайме 1, Все увидели все, что им нужно было увидеть.

Хайден Диган не был уверен, что собирается участвовать в гонках на 250 секунд в 2023 году. Теперь у него три финиша в пятерке лучших в четырех гонках. — Полевой автоспорт

— сказал Диган на пресс-конференции после гонки Daytona Supercross. После того, как он заработал свой первый подиум в своем четвертом старте на 250 метров..

Это решение приняли не только команда Monster Energy Yamaha Star Racing Team и Хайден, но и его родители Брайан и Марисса.

Даже без ожиданий успех пришел к Дегану моментально.

Он финишировал четвертым в своем дебюте после того, как лидировал на первых кругах Houston Main. Незначительные ошибки как в этой гонке, так и на следующей неделе в Тампе лишили его призового места. Во время своей третьей прогулки в Арлингтоне он впервые ощутил разочарование. Грязь в Техасе была твердой и сильно стекловидной, как это часто бывает в гонках по бездорожью, что создавало скользкие условия.

Диган финишировал 15-м в первой крупной гонке формата Triple Crown, а затем вернулся на 4-е и 5-е места в следующих двух гонках. был восьмым в общем зачете.

«Моя мама не хотела, чтобы я участвовал в гонках на мотоциклах по бездорожью после смерти отца», — сказал Хейден. «Мы начали, и мой папа взял меня на байк для бездорожья, и в конце концов это произошло. С этого момента я влюбился в него… Итак, я влюбился в байки для бездорожья, и оттуда я просто вставал на это место и гоняться за мячом».

«Я хотел этого, я не могу сказать всю свою жизнь, потому что мне всего 17, но в тот короткий период, так что теперь мы здесь, и мы будем продолжать становиться лучше».

После неутешительной карьеры в суперкроссе, которая привела только к двум подиумам, Брайан Диган не знал, чего хочет Хайден.

История продолжается

Daytona Supercross открывает Неделю велосипедов и собирает одно из самых больших скоплений людей в этом сезоне. Приветствия Хайдена Дигана трудно было не заметить. — Полевой автоспорт

«Мне как родителю трудно объяснить свои чувства», — сказал Брайан NBC Sports, все еще испытывая адреналин. «Все годы, вся работа, все усилия, все взлеты и падения, сломанные кости, операции, визиты к врачу, потраченные деньги, да, потерянные деньги.

«В такие моменты все закипает, и поэтому это так захватывающе. Я должен получать от этого удовольствие. И я слежу за тем, чтобы нам это нравилось, потому что мы вложили в это столько времени и энергии, сколько могли бы сделать много». другие вещи. Но это то, что мы выбираем ».

«Этот момент случился. Это первый подиум. Этот момент прямо здесь. Теперь следующий будет искать победу, верно? Это будет тяжело. Я не могу сдержаться. Сегодня вечером я только что потерял свой голос. за третье место».

Гоночная семья

Но гонки у семьи в крови, а дети Брайана не могли не ловить жуков. Сестра Хайдена, Хейли Диган, подает надежды в лучших сериях поддержки NASCAR и широко считается следующей участницей женского пола, которая поднимется в рейтинге.

«Мы долгое время были гоночной семьей, и мы приложили все усилия, чтобы получить эти моменты», — сказал Брайан. Он тот, кто должен рисковать, ездить в таком темпе три или четыре дня в неделю. 125 секунд. Мы просто не ехали так быстро. Теперь они едут очень быстро».

Брайан признает, что у него не та профессия, о которой он думал. В то время он был огорчен тем, что Supercross не дал результатов, которых он ожидал или которых, по его мнению, он заслуживал.

Но жизненный опыт идет на то, чтобы стать мужчиной и родителем.

«Честно говоря, когда-то я катался на мотоциклах по бездорожью, и у меня был неприятный привкус во рту», ​​— сказал Брайан. «Потому что я не чувствовал, что получил то, что хотел или заслуживал в то время. Но я знал, что в тот день это была просто плохая ситуация. Я извлек из этого урок и из-за этого воспитал своих детей по-другому. иметь каркас безопасности». [like Hailie] Для детей, но это не спорт. Вот почему так много фанатов: потому что это опасно.

«Как родитель, это, конечно, нервирует».

Из-за своей длины и технических проблем трасса Daytona Supercross является одной из самых сложных в расписании. «Нужно быть мужчиной, чтобы пройти этот путь». — Полевой автоспорт

То же самое относится и к матери Хейден, Мариссе Диган.

Смесь волнения по поводу событий гонки и гордости за достижения ее сына уменьшила тревогу, когда она наблюдала за его гонкой. Занимаясь спортом на протяжении десятилетий и наблюдая, как Хайден и Брайан получают травмы, она приобрела высокий уровень осведомленности.

«Он проделал большую и тяжелую работу», — сказала Марисса NBC Sports. «Его только что поместили туда, и это хорошо… Он вырастил бабочек, нервных бабочек, для всех моих детей. Но Брайан поставил меня на тест раньше, и я к этому привык».

Сильные эмоции, изменчивая тревога и, возможно, немного ожидания были на месте независимо от того, где проходил первый подиум Дигана, но это произошло во время того, что многие считают определяющим событием в Суперкроссе. Эта гонка, имеющая более чем 50-летнюю историю и ставшая началом знаменитой Daytona Bike Week, похожа на гонку NASCAR Daytona 500, которая проводилась на той же трассе три недели назад.

Сложный трек, аплодисменты, когда он был представлен публике и бросает вызов Этот трек разработан Рики Кармайклом. Добавлено чувство выполненного долга.

«Эта трасса непростая, — сказал Хейден. «Нужно быть мужчиной, чтобы ехать по этой трассе. У меня не было лучшего старта, но мне удалось подняться до третьего места. И это тяжелая трасса».

«Я ехал с хорошей силой. Это было хорошо, и я смог тронуться с места. В конце толпа потрясающая. Это безумие. Толпа все время была дикой. был так счастлив».

Узнайте больше о супермотокроссе

Supercross 2023: результаты и очки после Daytona ВОПРОС ОТВЕТ: Эли Томак неприкасаем, поскольку он выиграл свой седьмой Daytona Supercross Обновление: Дилан Феррандис поздно возвращается в гонки после Daytona Media Day…

Никаких ожиданий от Хайдена Дигана, только чистая радость от его семьи на первом подиуме. появилось в оригинале NBCSports.com