Никакого «дипломатического решения» российско-украинского конфликта не будет – нобелевский лауреат

Он предположил, что дипломатия в конечном итоге сыграет свою роль в разрешении конфликта.

Гамбург:

По словам Ирины Шерпаковой, одного из соучредителей российской правозащитной организации «Мемориал», лауреата Нобелевской премии мира, перспектив прекращения войны в Украине путем переговоров нет.

«Я твердо верю, что при путинском режиме, пока он существует, не может быть дипломатического решения», — заявила Шерпакова в воскресенье в Гамбурге, Германия.

Еще одна награда была вручена ему за многолетнюю работу по каталогизации преступлений сталинской эпохи и проведению кампаний по защите прав человека в его родной стране.

Приветствуя Шерпакову как союзника в борьбе за «мирное, свободное и демократическое будущее Европы», канцлер Германии Олаф Шольц вручил Шерпаковой премию Мариан Доннхофф.

Похвалы Шерпаковой прозвучали после вторжения России в Украину, а это означает, что эти намерения более отдалены, чем когда-либо.

Шерпакова назвала отсутствие надежды на дипломатическое решение «печальной новостью».

«Текущее решение (конфликта) — военные», — сказал он.

Он предположил, что дипломатия в конечном итоге сыграет свою роль в разрешении конфликта.

«Но эти решения будут только тогда, когда Украина поверит, что эта дипломатия выиграла эту войну и может ставить свои условия», — сказал он.

Он сказал, что настойчивые призывы к миру были «ребяческими», добавив, что все не вернется к тому, что было до начала конфликта.

«Эта война перевернула многое с ног на голову и уже никогда не будет прежней», — сказал он.

‘Лучшее будущее’

Шерпакова, находящаяся в настоящее время в Германии, заявила, что предстоит проделать большую работу по документированию преступлений, совершенных во время нынешней войны в очень сложной обстановке.

По его словам, хотя некоторые его коллеги из «Мемориала» бежали за границу, многие продолжают работать в стране под «высоким давлением».

«Сейчас задача — показать людям, что есть другая Россия и она не мирная», — сказал он.

Мемориал организации Шерпаковой будет удостоен Нобелевской премии мира в Осло в субботу, 10 декабря.

Группа была награждена премией вместе с коллегами из Центра гражданских прав в Украине и белорусским активистом Алеем Беляцким.

«Мемориал», одна из ведущих российских правозащитных организаций, на протяжении десятилетий проливает свет на терроризм эпохи советского диктатора Иосифа Сталина, собирая информацию о продолжающихся политических репрессиях в России.

Группа, основанная в 1989 году, была принудительно закрыта российскими судами в конце 2021 года, а Шерпакова бежала из Москвы после вторжения в Украину.

Шольц сказал, что усилия Шерпаковой показали путь к «лучшему будущему для России», даже если это «все еще кажется маловероятным».

Война не закончится «победой для большей российской экспансии», сказал Шольц, которого неоднократно критиковали за то, что он не делает больше для поддержки украинских военных действий.

По словам Шольца, президент России Владимир Путин «уже серьезно потерпел неудачу» в своих военных целях.

Однако Шольц настаивал на том, что Россия «все еще будет там» после конфликта.

«Вот почему так важно, чтобы мы поддерживали россиян, выступающих за другую, лучшую, более светлую Россию в этот период», — сказал он.

(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)