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Никакой теплоты для России на дипломатической конференции по Антарктиде

24 мая, 2022
Marfa Fedoroa

Берлин — Во вторник Россия встретила прохладный прием в начале международной конференции по управлению и защите Антарктиды, редкой точки дипломатических контактов между Россией и другими странами с начала войны на Украине.

Десятки стран принимают участие в 10-дневной встрече в Берлине, посвященной рассмотрению Договора об Антарктике, который был составлен в 1959 году для обеспечения того, чтобы континент оставался континентом, свободным от науки и оружия.

Россию представляет представитель ее посольства в Германии, а остальные делегаты участвуют дистанционно по видеосвязи.

Открывая встречу, высокопоставленный немецкий чиновник прямо обратился к российскому присутствию, заявив, что «это было непростым решением встретиться здесь, в Берлине, за столом переговоров, пока одна совещающаяся сторона ведет войну с другой».

Дженнифер Морган, бывший глава Гринпис, недавно назначенная посланником Германии по климату, обвинила Россию в ведении «необоснованной, неоправданной и незаконной агрессивной войны против Украины», согласно письменному черновику ее заметок.

Москва призвала к немедленному выполнению резолюции ООН, призывающей к прекращению войны и выводу российских войск «со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

Не сразу стало ясно, отреагировали ли и как российские официальные лица.

В то время как российское руководство стойко защищает нападение страны на Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией», а не войной, некоторые российские официальные лица выражают обеспокоенность.

В понедельник дипломат-ветеран российского представительства при Организации Объединенных Наций в Женеве объявил о своей отставке в язвительном письме, в котором говорилось: «Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года» — дата вторжения России в Украину. Украина.

Договор об Антарктике уже давно рассматривается как пример успешного международного сотрудничества на благо человечества.

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«Это то, что мы хотим сохранить — и это несмотря на потерю доверия к стороне-агрессору в отношении соблюдения ею международных обязательств», — сказал Морган.

Россия — одна из нескольких стран, которые круглый год эксплуатируют научные базы в Антарктиде, включая самую южную станцию.

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