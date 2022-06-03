Никарагуа закрывает почти 200 НПО в рамках широкомасштабной чистки гражданского общества | Никарагуа

Конгресс Никарагуа, контролируемый сандинистами, отменил почти 200 НПО, от местного конноспортивного комплекса до 94-летней Никарагуанской академии литературы, что, по словам критиков, является попыткой Даниэля Ортеги подавить гражданское общество в стране.

Представители партии президента и их союзники в четверг единогласно проголосовали за упразднение 96 организаций. Это последовало за 83 другими во вторник. Где Народные уличные протесты обернулись против правительства Ортеги В апреле 2018 года правительство отменило более 400.

Первоначально цели часто были связаны с видными деятелями оппозиции, которых Ортега обвинял в работе с иностранными интересами в попытке свергнуть его правительство. Но теперь правительство, похоже, намерено стереть с лица земли любую организацию, которую оно не контролирует.

«Эти аннулирования направлены на устранение всех социальных и политических взглядов, которые отличаются от установленных режимом», — говорится в заявлении базирующейся в Париже Обсерватории по защите прав человека. «Речь идет не только о политике или защите прав человека, но и о художественных, журналистских, образовательных, научных, экологических и общественных организациях, которые также являются жертвами преследований. Конечная цель — ликвидировать любую возможность независимого гражданского общества в стране».

Правительство утверждает, что организации были упразднены, потому что они не соответствовали требованиям 2020 года для регистрации в качестве «иностранных агентов». Они также не предоставили финансовую отчетность, как того требует закон, заявил в четверг представитель Филиберто Нуньес.

НПО начали расти в Никарагуа во время Сандинистской революции и пережили бум во время президентства Виолетты Чаморро. Кстати, ее дочь Кристиана Чаморро, потенциальный кандидат в президенты, отбывающая сейчас тюремный срок на родине, в прошлом году после вступления в силу Закона об иностранных агентах решила закрыть фонд имени ее матери.

Широта целей была ошеломляющей.

В список четверга вошли Педиатрическое общество, Никарагуанский институт развития, Конфедерация профессиональных обществ Никарагуа и Никарагуанская интернет-ассоциация.

Некоторые неудивительны в качестве мишеней, например, основанный им Центр международных исследований. Дочь Ортеги, Зойламерика Ортега Мурильокоторый много лет назад обвинил Ортегу в сексуальных домогательствах и сейчас живет в изгнании.

Но есть такие организации, как Центр верховой езды Кочиболка, Ротари-клуб западного города Леона и Operation Smile, которые финансировали бесплатные операции для детей с заячьей губой и волчьей пастью, пока их не отменили в марте. Известный бизнесмен, связанный с этой группой, участвовал в протестах 2018 года.

Многие организации посвятили себя помощи наиболее маргинализированным людям в стране, которая уже страдает от серьезной экономической нестабильности.

Социолог Эльвира Куадра сказала, что Ортега стремился отомстить социальным группам, которые, по его мнению, пытались отстранить его от должности в 2018 году, а также стремится «разрушить социальную ткань, чтобы лишить возможности контролировать». [the government’s] осуществлять власть».

«Чем слабее общество, тем больше консолидируется авторитарное государство, граждане теряют возможность требовать подотчетности от государственного управления», — сказала она.

Квадра сказал, что, возможно, некоторые из упраздненных групп уже были бездействующими, но он не думает, что это была просто общественная организация, потому что правительство не дало им возможности выполнить новые требования законодательства. «Есть политическая воля превратить гражданское общество в пустыню в Никарагуа».