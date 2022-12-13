Ника Огумэки переизбрана на третий срок президентом WNBA.

ВАШИНГТОН. Звезда WNBA Бритни Гринер не захотела проводить время в одиночестве, когда села на самолет правительства США, который должен был доставить ее домой.

«Я сидел в тюрьме 10 месяцев, слушая русский язык. Я хочу поговорить», — сказал Грейнер, по словам Роджера Карстенса, специального представителя президента по делам заложников, который помог добиться освобождения звезды баскетбола и ее возвращения в Соединенные Штаты. прошлая неделя.

Затем, указывая на остальных на борту, Карстенс спросил: «Но прежде всего, кто эти ребята?»

«Я просто двинулся прямо за мной и подошел к каждому члену этой команды, посмотрел им в глаза, пожал им руку и спросил их, узнал их имена и установил с ними личную связь», — вспоминал Карстенс в интервью CNN. «Это было действительно круто».

Карстенс сказал, что Грейнер в конечном итоге провел около 12 часов 18-часового полета, разговаривая с другими людьми в самолете. Двукратная олимпийская чемпионка и звезда профессионального баскетбола Феникс Меркьюри рассказала о своем пребывании в российской исправительной колонии и месяцах в неволе, вспоминает Карстенс, хотя и отказалась вдаваться в подробности.

«У меня осталось впечатление, что это был умный, сострадательный, сострадательный, практичный, интересный, патриотичный человек», — сказал Карстенс. «Но, прежде всего, подлинной. Я ненавижу тот факт, что мне пришлось встретиться с ней таким образом, но я действительно чувствовал себя счастливым, что имел возможность познакомиться с ней».

Хотя Грейнер проходит полное медицинское и психологическое обследование, Карстенс сказал, что она казалась «полной энергии и выглядела великолепно».

Гренье, которая также профессионально играла в баскетбол в России, была арестована в московском аэропорту Шереметьево в феврале после того, как российские власти заявили, что она везла пакеты с маслом каннабиса. Государственный департамент США заявил, что Грейнер был «несправедливо задержан» — обвинение, которое Россия категорически отвергла.

Президент Джо Байден объявил в четверг, что Соединенные Штаты добились освобождения Грейнера. Взамен администрация предложила России освободить известного торговца оружием Виктора Бута, отбывавшего 25-летний тюремный срок за сговор с целью продажи оружия на десятки миллионов долларов, которое, по словам официальных лиц США, будет использовано против американцев.

Но США не смогли добиться освобождения Пола Уилана, который находится в заключении в России почти четыре года. Представители администрации неоднократно подчеркивали, что они все еще работают над тем, чтобы добиться освобождения Уилана, который был заключен в тюрьму российскими властями по обвинению в шпионаже, которое и его семья, и правительство США считают необоснованными.

«Они держат г-на Уилана по-другому из-за этих обвинений в шпионаже», — заявил в воскресенье Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, в программе ABC «This Week». «Поэтому мы работаем над этим сейчас. Теперь мы более информированы, и мы, очевидно, прошли через этот процесс за последние несколько месяцев. Мы более информированы. ожидания оправданы, и мы продолжим работать над этим».

«Всегда есть карты», которые нужно сыграть, чтобы получить предложение для Уилана, Карстенс, главный переговорщик правительства США по заложникам, сказал, что он разговаривал с заключенным в тюрьму американцем в пятницу.

Вот что я сказал ему: «Пол, у тебя есть обязательства перед этим президентом. Главный сосредоточился. ФМ сосредоточено. «Я определенно сосредоточен, и мы доставим вас домой», — сказал Карстенс. И я упомянул его и сказал: «Пол, когда ты служил в морской пехоте и в армии, они всегда напоминали тебе, храни веру. Итак, я сказал: «Сохраняйте веру. Мы идем за вами».