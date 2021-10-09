Никита Кучеров, Андрей Василевский и Эрик Чернак из Lightning играют на Олимпиаде

Тампа – В течение последних двух сезонов «Лайтнинг» вплотную подходили к соревнованиям Кубка Стэнли подряд. Но они будут соревноваться друг с другом, когда будут носить разные футболки на Олимпийских играх в Пекине в феврале.

И он назначил нападающего Никиту Кучерова и вратаря Андрея Василевского в пятницу в составе сборной России для участия в играх, а защитник Эрик Чернак был назначен в ряды словацкой команды.

Ранее они присоединились к защитнику Lightning Olympians Виктору Хедману (Швеция) и нападающему Ондрею Палату (Чехия) и Джону Куперу, который возьмет на себя Канаду.

Национальная баскетбольная ассоциация, ассоциация игроков и Международная федерация хоккея потребовали от каждой страны выбрать трех игроков для своей команды до начала сезона НХЛ, то есть во вторник. Состав из 55 игроков от каждой страны должен быть представлен в середине октября, а окончательные составы – три вратари и 22 фигуриста – будут объявлены в январе.

Предыдущий международный опыт Василевского и Кучерова включает в себя чемпионат мира 2017. Россия обыграла Финляндию в матче за бронзу, а Василевский был признан лучшим вратарем турнира.

Но играть на олимпийской сцене имеет большее значение.

«Олимпиада – лучшая из когда-либо существовавших», – сказал Василевский. «Будет очень интересно увидеть себя лицом к лицу с лучшими игроками мира».

Он не ожидает, что его рабочая нагрузка сильно изменится в течение сезона НХЛ с приближением Олимпийских игр.

«Я постараюсь сделать то же самое, что делал в последние несколько сезонов», – сказал Василевский. «У нас сезон, который начинается (вторник).… Я не думаю об (Олимпийских играх) сейчас, потому что я пытаюсь попасть в один день и играть каждый раз. Мои мысли о нашем сезоне».

Купер сказал, что ему не терпится увидеть своих игроков на мировой арене.

«Это просто показывает их уровень таланта и индивидуальности, потому что есть ряд причин, по которым вы так спрашивали», – сказал Купер. «В центре внимания этой игры находятся игроки, и возможность проявить себя в глобальном масштабе только помогает игре».

Купер тренировал Канаду на чемпионате мира 2017. В полуфинале Канада обыграла Россию, в которую входили Васильевский, Кучеров, а затем и нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников. Он проиграл в матче за золотую медаль в серии пенальти Швеции, в которой участвовал Хедман, а затем защитник Антон Штральманн.

«Это всегда кисло-сладкие игры», – сказал Купер. «Вы очень сильно пытаетесь переубедить их, а потом видите, что ребята с другой стороны – это те, с кем вы идете воевать каждый день, так что это всегда сложно. Вам просто нужно сосредоточиться на поставленной задаче».

Свяжитесь с Мари Файелло по адресу [email protected]. Подпишитесь на @faiello_mari.

• • •

В Тампа Бэй Таймс Отпразднуйте второй подряд титул Кубка Стэнли, завоеванный Молнией, с новым журнальным столиком в твердом переплете, ударил дважды. заказать сейчас.

Подпишитесь на Lightning Strikes, еженедельную рассылку от писателя Bolts Эдуардо А. Энсина, который приближает вас ко льду.

Не пропустите последние новости о спорте в колледжах от Bucs, Rays, Lightning, Florida College и других. Следите за нашей спортивной командой Tampa Bay Times на Твиттер А также Сайт социальной сети Facebook.