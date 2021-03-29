Никита Мазпин впервые зажарил ужасы Haas

Новичок Haas F1 Никита Мазпин на первом круге Гран-при Бахрейна побудил участника высмеять российского гонщика в Twitter. Фото: Getty Images

Пилот-новичок F1 Никита Мазепин уже существует Ощущение жары после провального дебюта на Гран-при Бахрейна В минувшие выходные конкуренты уже упрекали его в онлайн-игре.

Российский гонщик, которого в значительной степени подписал Haas из-за огромной заботы, которую он смог оказать своей больной команде Haas F1, четыре раза крутился во время трех бесплатных тренировок и квалифицировался перед гонкой, открывающей сезон.

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Дикий: Даниэль Риккардо сыграл на сцене своего товарища по команде в хаотичном открытии сезона Формулы-1.

Не стало лучше и при включении света: Мазепин едва успел сделать три поворота, как он так взволновался на газе и на первом круге швырнул свою машину в подкрылки.

Мазепин изо всех сил пытался завоевать известность среди поклонников Формулы-1, а также на ринге в целом после того, как он извинился за сообщение в социальной сети, в котором он схватил свою девушку за грудь.

Хотя выступление Мазепина в Формуле 2 отнюдь не плохое, карьера Мазепина в Формуле 2 бледнеет по сравнению с новым товарищем по команде и новичком Миком Шумахером, который выиграл чемпионат F2 в прошлом году.

Зловещий дебют 22-летнего спортсмена в сочетании с обстоятельствами его вступления в Формулу 1 заставили многих усомниться в его месте среди элиты автоспорта.

Одним из тех, кто его допрашивал, был резервный пилот Williams Джек Эйткен, который решил с командой во время гонки Сахир в прошлом году, когда его товарищ по команде Джордж Рассел приехал к чемпиону Mercedes Льюису Хэмилтону, у которого был положительный результат на коронавирус.

Единственное появление Эйткена в Формуле-1 произошло на той же трассе Бахрейна, хотя и с другим дизайном, и было заметно на его собственном вращении на 60-м круге, но ему удалось финишировать на 16-м месте.

Британско-корейский водитель зашел в Twitter, чтобы воодушевить аккаунт Мазепина.

«Внезапно я чувствую себя намного лучше на 60 кругах, которые я смог проехать в Сахире перед туром», – написал он.

История продолжается

Эйткен был не единственным, кто дал российскому гонщику клюшку онлайн, уделив много внимания его первым усилиям.

Внезапно я чувствую себя намного лучше на 60 кругах, которые я проехал в Сахире перед туром. – Джек Эйткен – 한세용 (JaitkenRacer) 28 марта 2021 г.

Никита Мазепин официально прошел больше формальных трасс Формулы 1, чем гоночных трасс. – Джонатан (jonathan_mcmxcv) 28 марта 2021 г.

Мазепин всеми силами старается исключить себя из Ф1 – Бенджамин (Тиаметмардук) 28 марта 2021 г.

Хэмилтон побеждает Ферстаппена на Гран-при Бахрейна

Льюис Хэмилтон выиграл открывающий сезон Гран-при Бахрейна после эпической битвы с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном на последних кругах.

Ферстаппен, обогнавший Хэмилтона на четыре круга, чтобы быть вынужденным снова лидировать после того, как сошёл с трассы, финишировал всего через 0,74 секунды после старта с первого места.

Напарник Хэмилтона Валттери Боттас занял третье место, но заработал дополнительное очко на самом быстром круге, а австралиец Даниэль Риккардо финишировал седьмым в своем дебютном McLaren.

«Вау, какая это была тяжелая гонка», – сказал Хэмилтон, который стартовал вторым в сетке и установил новый рекорд Михаэля Шумахера в гонке 5112 кругов.

«Макс контролировал меня в конце, но мне удалось оттолкнуть его. Это была одна из самых сложных гонок, в которых я участвовал за последнее время».

Макс Ферстаппен из Red Bull и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон празднуют победу на подиуме после Гран-при Бахрейна. (Фото Ларса Бэррона / AFP через Getty Images)

Ферстаппен, похоже, выиграл гонку после того, как обогнал Хэмилтона за пределами четвертого круга всего за три круга.

Но голландец получил указание вернуть позицию Хэмилтону из опасения, что их звездный гонщик будет наказан за побег с ринга.

Семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон вынужден был торговаться на последних кругах за более старые и изношенные шины, чем его конкурент.

Ближе к концу он просто сказал своему гоночному инженеру: «Оставь меня на это».

Победа была рекордной 96-й для Хэмилтона, и он установил свой рекорд побед в каждом сезоне с момента своего дебюта в McLaren в 2007 году.

С AAP

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